Туск ответил на вопрос, когда Варшава восстановит украинские могилы на территории Польши

ukenru
Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
 • 65665 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Эксклюзив
В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента
 • 114627 просмотра

В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента

Эксклюзив
С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии
 • 116839 просмотра

С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 134998 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 160563 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 160693 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 161881 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 177897 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 134003 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 163934 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 104455 просмотра
Зеленский высмеял попытки Орбана "давить на путина"

Зеленский высмеял попытки Орбана "давить на путина"

 • 43531 просмотра
Британская разведка раскрыла масштабы потерь российской бронетехники в Украине

Британская разведка раскрыла масштабы потерь российской бронетехники в Украине

 • 42613 просмотра
Аманда Сейфрид прокомментировала вирусное видео с прослушиванием песни из мюзикла Wicked

Аманда Сейфрид прокомментировала вирусное видео с прослушиванием песни из мюзикла Wicked

 • 52398 просмотра
Мишель Обама рассказала о планах на Рождество и трудностях с подарками для Барака

Мишель Обама рассказала о планах на Рождество и трудностях с подарками для Барака

 • 29844 просмотра
публикации
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 104455 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

 • 110623 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 153720 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 177897 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 167839 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама рассказала о планах на Рождество и трудностях с подарками для Барака

Мишель Обама рассказала о планах на Рождество и трудностях с подарками для Барака

 • 29844 просмотра
Аманда Сейфрид прокомментировала вирусное видео с прослушиванием песни из мюзикла Wicked

Аманда Сейфрид прокомментировала вирусное видео с прослушиванием песни из мюзикла Wicked

 • 52398 просмотра
Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

 • 110209 просмотра
Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

 • 110796 просмотра
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

 • 101893 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Туск ответил на вопрос, когда Варшава восстановит украинские могилы на территории Польши

Туск ответил на вопрос, когда Варшава восстановит украинские могилы на территории Польши

Киев  •  УНН

 • 3286 просмотра

Read in English

Во время встречи во Львове Зеленский и Туск обсудили вопросы общего исторического прошлого Украины и Польши. Туск отметил важность решения исторических вопросов без эмоций и взаимном уважении двух народов.

Во время встречи во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили, среди прочих, вопросы общего исторического прошлого Украины и Польши, которые являются противоречивыми по обе стороны границы. В частности, события во время Второй мировой войны, тему Волынской трагедии (1942-1944 годы). Об этом сообщает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

На вопрос журналистов, когда Варшава восстановит украинские могилы на территории Польши, которые были разрушены вандалами, и будет ли Польша еще требования к Украине, чтобы исторические вопросы не препятствовали будущему двух государств, чтобы оставить их в прошлом. Туск ответил, что самый важный экзамен для обоих народов, чтобы об истории говорить без эмоций и чтобы оба народа уважали свои ожидания, уязвимость.

Если какая-то польская семья хочет похоронить останки своих предков, то это не политика. Это естественная вещь. Каждый понимает в Украине и Польше такую человеческую потребность. Эта должна быть правом человека похоронить своих родных. Мне очень зависит на том, как и моим соотечественникам, чтобы способность украинцев и поляков к решению тяжелых исторических проблем стала фирменным знаком обоих государств и народов, таким показательным знаком, что мы очень поумнели через десятилетия и века бытия вместе и отдельно,

- отметил Дональд Туск.

По его словам, общей задачей является то, чтобы "что-то из истории болело меньше", Варшава и Киев способны, чтобы "в атмосфере взаимопонимания выходить шаг за шагом из исторических петель".

Справочно

В 1994 году между правительствами Польши и Украины было заключено двустороннее соглашение о сохранении мест памяти и захоронения жертв войны и политических репрессий. В рамках этого документа восстановлены польские захоронения во Львове на Лычаковском кладбище (Кладбище орлят), а польская сторона, соответственно, должна была восстановить таблицу на горе Монастырь, возле села Верхрата, недалеко от украинско-польской границы.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита во Львов заявил о решении помочь в восстановлении исторической каменицы Геллера, известной как вилла "Солнышко", которая была разрушена во время российского ракетного удара 4 сентября.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Обществополитика
varshavaВаршава
donald-tuskДональд Туск
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
lvovЛьвов
polshaПольша