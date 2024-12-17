Туск ответил на вопрос, когда Варшава восстановит украинские могилы на территории Польши

Во время встречи во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили, среди прочих, вопросы общего исторического прошлого Украины и Польши, которые являются противоречивыми по обе стороны границы. В частности, события во время Второй мировой войны, тему Волынской трагедии (1942-1944 годы). Об этом сообщает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

На вопрос журналистов, когда Варшава восстановит украинские могилы на территории Польши, которые были разрушены вандалами, и будет ли Польша еще требования к Украине, чтобы исторические вопросы не препятствовали будущему двух государств, чтобы оставить их в прошлом. Туск ответил, что самый важный экзамен для обоих народов, чтобы об истории говорить без эмоций и чтобы оба народа уважали свои ожидания, уязвимость.

Если какая-то польская семья хочет похоронить останки своих предков, то это не политика. Это естественная вещь. Каждый понимает в Украине и Польше такую человеческую потребность. Эта должна быть правом человека похоронить своих родных. Мне очень зависит на том, как и моим соотечественникам, чтобы способность украинцев и поляков к решению тяжелых исторических проблем стала фирменным знаком обоих государств и народов, таким показательным знаком, что мы очень поумнели через десятилетия и века бытия вместе и отдельно, - отметил Дональд Туск.

По его словам, общей задачей является то, чтобы "что-то из истории болело меньше", Варшава и Киев способны, чтобы "в атмосфере взаимопонимания выходить шаг за шагом из исторических петель".

Справочно

В 1994 году между правительствами Польши и Украины было заключено двустороннее соглашение о сохранении мест памяти и захоронения жертв войны и политических репрессий. В рамках этого документа восстановлены польские захоронения во Львове на Лычаковском кладбище (Кладбище орлят), а польская сторона, соответственно, должна была восстановить таблицу на горе Монастырь, возле села Верхрата, недалеко от украинско-польской границы.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита во Львов заявил о решении помочь в восстановлении исторической каменицы Геллера, известной как вилла "Солнышко", которая была разрушена во время российского ракетного удара 4 сентября.