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Аманда Сейфрид прокомментировала вирусное видео с прослушиванием песни из мюзикла Wicked

Аманда Сейфрид прокомментировала вирусное видео с прослушиванием песни из мюзикла Wicked

Киев  •  УНН

 • 7697 просмотра

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Актриса объяснила, что вирусное видео ее исполнения песни «Popular» не было настоящим прослушиванием для мюзикла Wicked. Видео было снято во время съемок для Lancôme как шуточный момент.

Американская актриса и певица Аманда Сейфрид отреагировала на "слитое видео с прослушивания", где она поет песню из мюзикла Wicked. Видео стало вирусным в Интернете, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

39-летняя актриса, которая, по слухам, прошла прослушивание, соревнуясь с Арианой Гранде, на роль Галинды в экранизации мюзикла, рассказала, почему она сняла недавно опубликованное видео.

Вирусное "видео с прослушивания", на котором она поет Popular в серебристом платье принцессы, как объяснила актриса, не было ее.

Она рассказала, что несмотря на то, что она впоследствии пошла на прослушивание фильма, это видео было снято ради шутки.

Актриса сняла видео во время съемок для Lancôme, когда ее стилистом была Элизабет Стюарт.

"Я еще не проходила прослушивание для Wicked, но я знала, что это будет. Так что я просто валяла дурака и подумала: "Это платье подходит Глинде. А Элизабет сказала: "Сделай это". И потом она опубликовала в какой-то момент".

При том сама Аманда Сейфрид потом подумала о том, что возможно не стоило публиковать это видео.

Напомним

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Алина Волянская

Алина Волянская

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