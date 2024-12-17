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Мишель Обама рассказала о планах на Рождество и трудностях с подарками для Барака

Мишель Обама рассказала о планах на Рождество и трудностях с подарками для Барака

Киев  •  УНН

 • 1233 просмотра

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Бывшая первая леди США поделилась планами провести Рождество на Гавайях и рассказала о трудностях с выбором подарка для Барака. Семейные традиции Обам остались неизменными после выхода из Белого дома.

Бывшая первая леди США Мишель Обама поделилась семейными праздничными традициями. Она отметила, что традиции остались неизменными после их ухода из Белого дома. На Рождество семья планирует отправиться на Гавайи.

Об этом Мишель Обама рассказала на шоу Дженнифер Хадсон, передает УНН со ссылкой на Rolling Stone.

Детали

Мишель рассказала, что праздничный период - это ее любимое время года, и что семейные традиции остались неизменными. Семья Обама празднует День благодарения на основной части США, а на Рождество отправляется на Гавайи.

Мы поедем на остров, чтобы насладиться солнцем и отдохнуть,

- сказала она.

Мишель поделилась, что выбрать подарок для Барака очень сложно. Он не хочет много вещей и, хотя любит гольф, у него уже есть все необходимое. Поэтому найти для него подарок - настоящий вызов.

Обама рассказала, что ее муж, бывший президент Барак Обама, все еще много работает. Он занимается проектом президентского центра Обамы в Чикаго. По словам Мишель, это то, что он всегда будет делать. Она также отметила, что ее дети, Саша и Малия, уже стали взрослыми и живут отдельно.

«Они живут вместе» - добавила она, подчеркнув, что ей нравился каждый этап воспитания дочерей.

Напомним,

Британский принц Эндрю проведет Рождество отдельно от семьи из-за скандала с китайским шпионом. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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