Войска рф обстреляли Харьковскую область, один человек получил ранения
Киев • УНН
российские войска нанесли авиаудары по Золочеву Богодуховского района, выпустив 8 КАБов. В результате обстрела ранен 76-летний мужчина и поврежден частный дом.
Вечером, 17 декабря, россияне ударили КАБами по Золочеву Богодуховского района Харьковской области, ранен один человек. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубова в Telegram, пишет УНН.
Оккупанты ударили КАБами по Золочеву Богодуховского района. Поврежден частный дом. По информации медиков экстренки, ранения получил 76-летний мужчина,
Детали
По предварительным данным, с 19:50 по 20:40 российская армия выпустила по населенным пунктам Богодуховского района не менее 8 КАБов.
Часть авиабомб попали по открытой территории.
Напомним
За прошедшие сутки российские войска обстреляли Купянский район, в результате чего погибли два человека и обесточены около 10 улиц. На левом берегу Оскола без света остаются 1700 местных жителей.