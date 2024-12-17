Войска рф обстреляли Харьковскую область, один человек получил ранения

Вечером, 17 декабря, россияне ударили КАБами по Золочеву Богодуховского района Харьковской области, ранен один человек. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубова в Telegram, пишет УНН.

Оккупанты ударили КАБами по Золочеву Богодуховского района. Поврежден частный дом. По информации медиков экстренки, ранения получил 76-летний мужчина, - говорится в сообщении.

Детали

По предварительным данным, с 19:50 по 20:40 российская армия выпустила по населенным пунктам Богодуховского района не менее 8 КАБов.

Часть авиабомб попали по открытой территории.

Напомним

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Купянский район, в результате чего погибли два человека и обесточены около 10 улиц. На левом берегу Оскола без света остаются 1700 местных жителей.