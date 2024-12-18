В ISW объяснили, почему россияне скрывают участие военных КНДР в войне против Украины
Киев • УНН
россия пытается скрыть присутствие северокорейских военных в боях в Курской области. Кремль замалчивает этот факт, чтобы не признавать нехватку личного состава в собственной армии.
россия не афиширует участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области, чтобы скрыть нехватку личного состава в собственной армии. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.
Детали
Американские аналитики обратили внимание, что Пентагон 16 декабря подтвердил гибель северокорейских военных в ходе боевых действий против Украины в Курской области.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные пытаются скрыть присутствие бойцов из КНДР, запрещают им показывать лица во время обучения в РФ и «маскируют» их под бурятов.
ISW констатировал, что российские официальные лица и пропагандисты не признают присутствие северокорейских сил в России или их участие в боевых действиях в Курской области.
Кремль и в дальнейшем будет избегать сообщений о развертывании северокорейцев в Курской области, поскольку это подтверждает, что России нужны иностранные войска, чтобы отвоевать свою собственную территорию и опровергнет заявления Владимира Путина о том, что украинское вторжение в Курскую область привело к росту количества желающих завербоваться в российскую армию,
россияне сжигают лица убитых солдат КНДР, чтобы скрыть потери - Зеленский16 дек. 2024, 23:08 • 61312 просмотров