россия не афиширует участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области, чтобы скрыть нехватку личного состава в собственной армии. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

Американские аналитики обратили внимание, что Пентагон 16 декабря подтвердил гибель северокорейских военных в ходе боевых действий против Украины в Курской области.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные пытаются скрыть присутствие бойцов из КНДР, запрещают им показывать лица во время обучения в РФ и «маскируют» их под бурятов.

ISW констатировал, что российские официальные лица и пропагандисты не признают присутствие северокорейских сил в России или их участие в боевых действиях в Курской области.

Кремль и в дальнейшем будет избегать сообщений о развертывании северокорейцев в Курской области, поскольку это подтверждает, что России нужны иностранные войска, чтобы отвоевать свою собственную территорию и опровергнет заявления Владимира Путина о том, что украинское вторжение в Курскую область привело к росту количества желающих завербоваться в российскую армию, - пришли к выводу в Институте изучения войны.

россияне сжигают лица убитых солдат КНДР, чтобы скрыть потери - Зеленский