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россияне сжигают лица убитых солдат КНДР, чтобы скрыть потери - Зеленский

россияне сжигают лица убитых солдат КНДР, чтобы скрыть потери - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 759 просмотра

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Зеленский сообщил о попытках рф скрыть присутствие военных КНДР в Украине путем сожжения их лиц после гибели. Ранее оккупанты запрещали им показывать лица во время тренировок.

После боев с украинскими Силами обороны россияне пытаются сжечь лица погибших военных Северной Кореи. Об этом Президент Украины сообщил в Telegram, пишет УНН.

Даже после лет войны, когда кажется, что большего цинизма от россиян уже не может быть, все равно видим что-то хуже

- написал Президент.

Он подчеркнул, что это не первый случай попыток России скрыть присутствие северокорейских солдат. Ранее им запрещали показывать лица во время тренировок, а любые видеодоказательства их присутствия пытались уничтожить.

Россия не только привлекает северокорейских солдат к штурмам против украинских позиций, но и пытается скрыть потери этих людей.... А сейчас, после боев с нашими ребятами, россияне еще и пытаются... буквально сжечь лица убитых северокорейских военных,

- говорится в заявлении Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти действия являются проявлением крайнего цинизма со стороны российских властей.

Это демонстрация пренебрежения, которое сейчас царит в России, - пренебрежения ко всему человечному. Нет ни одной причины, чтобы корейцы воевали и погибали за путина. И даже после гибели их от России ожидает только издевательство,

- написал Зеленский.

Он призвал международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы остановить подобные проявления жестокости.

В рф пытаются скрыть потери северокорейцев, Силы обороны выясняют полную информацию - Зеленский16 дек. 2024, 19:17 • 11854 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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