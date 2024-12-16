В рф пытаются скрыть потери северокорейцев, Силы обороны выясняют полную информацию - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины сообщил о потерях северокорейских солдат, которые воюют на стороне рф. По его словам, россияне пытаются скрыть реальные потери корейцев в боевых действиях.
россияне пытаются скрыть потери северокорейцев. Силы обороны Украины и разведка выясняют полную информацию о реальных потерях российских подразделений, к которым привлечены еще и корейцы. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
«Доклад Главкома Сырского - и по ситуации на фронте, особенно Донетчина, наибольшее внимание направлениям именно там. А также - по ситуации в районах Курской операции. Главком доложил об участии северокорейских солдат в боях на стороне российской армии. Есть много деталей и по уничтожению этих сил», - сообщил Зеленский.
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По предварительным данным, россияне пытаются скрыть потери северокорейцев, добавил Президент.
«Силы обороны Украины и наша разведка выясняют полную информацию о реальных потерях российских подразделений, к которым привлечены еще и корейцы. К сожалению, приходится обороняться еще и от них. Хотя никакой причины нет, чтобы еще и корейцы погибали в этой войне. Единственная причина - это безумие Путина, которое охватило Россию и подпитывает эту войну. Будем и в дальнейшем защищать наши позиции», - резюмировал Глава государства.
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