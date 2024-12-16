россияне и войска КНДР не могут эффективно сотрудничать из-за языкового барьера - ISW
Киев • УНН
Из-за проблем коммуникации между российскими и северокорейскими войсками происходят случаи дружественного огня. В Курской области зафиксированы потери 200 человек в результате неэффективной координации и атак украинских дронов.
Неэффективная координация и языковой барьер между северокорейскими и российскими военными в курской области приводят к серьезным проблемам на поле боя. Инциденты дружественного огня и трудности с коммуникацией снижают эффективность совместных операций. Об этом сообщает ISW, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что неэффективная коммуникация затрудняет координацию боевых действий, что особенно заметно в условиях интенсивных пехотных атак, к которым привлечены северокорейские подразделения. По информации ISW, такие проблемы являются системными и будут продолжаться в ближайшей перспективе, ухудшая общую боеспособность войск в регионе.
Языковой барьер существенно влияет на эффективность взаимодействия между северокорейскими и российскими силами, что приводит к ошибкам, таким как дружественный огонь, и нарушает общую координацию операций
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины северокорейские войска ошибочно обстреляли автомобили чеченского спецназа «Ахмат», что привело к гибели российских военнослужащих.
В ГУР сообщили, что контингент, который состоит из российских и северокорейских военнослужащих в Курской области, потерял 200 человек по состоянию на 14 декабря в результате атаки украинских беспилотников на позиции северокорейских войск,
Плохая интеграция и постоянные проблемы с коммуникацией между российскими и северокорейскими войсками, вероятно, и в дальнейшем будут вызывать трения в российских военных операциях в Курской области в ближайшей перспективе».
Напомним,
Россия пытается заморозить Украину зимой и заставить Запад ограничить поставки оружия. Во время последней атаки РФ выпустила 94 ракеты и 193 дрона по украинской инфраструктуре.