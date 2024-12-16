Неэффективная координация и языковой барьер между северокорейскими и российскими военными в курской области приводят к серьезным проблемам на поле боя. Инциденты дружественного огня и трудности с коммуникацией снижают эффективность совместных операций. Об этом сообщает ISW, пишет УНН.

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Отмечается, что неэффективная коммуникация затрудняет координацию боевых действий, что особенно заметно в условиях интенсивных пехотных атак, к которым привлечены северокорейские подразделения. По информации ISW, такие проблемы являются системными и будут продолжаться в ближайшей перспективе, ухудшая общую боеспособность войск в регионе.

Языковой барьер существенно влияет на эффективность взаимодействия между северокорейскими и российскими силами, что приводит к ошибкам, таким как дружественный огонь, и нарушает общую координацию операций

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины северокорейские войска ошибочно обстреляли автомобили чеченского спецназа «Ахмат», что привело к гибели российских военнослужащих.

В ГУР сообщили, что контингент, который состоит из российских и северокорейских военнослужащих в Курской области, потерял 200 человек по состоянию на 14 декабря в результате атаки украинских беспилотников на позиции северокорейских войск,