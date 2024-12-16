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"По меньшей мере 30 солдат убитыми и ранеными": ГУР сообщило о потерях кндровцев на курщине

"По меньшей мере 30 солдат убитыми и ранеными": ГУР сообщило о потерях кндровцев на курщине

Киев  •  УНН

 • 3514 просмотра

В районе сел Плехово, Ворожба и Мартыновка погибли и ранены около 30 солдат КНДР. Штурмовые группы доукомплектовывают личным составом из 94-й отдельной бригады для продолжения боевых действий.

Подразделения армии КНДР доукомплектовывают после потерь в штурмах на курщине - погибло и ранено около 30 солдат, сообщили в ГУР МОУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба, Мартыновка курской области государства-агрессора россии подразделения армии КНДР понесли значительные потери - речь идет о по меньшей мере 30 солдатах убитыми и ранеными. Также в районе села Куриловка по меньшей мере трое северокорейских военнослужащих пропали без вести", - сообщили в ГУР в соцсетях.

По данным разведки, "в связи с потерями штурмовые группы доукомплектовывают свежим личным составом, в частности из числа 94 отдельной бригады армии КНДР, для продолжения активных боевых действий на курщине".

В ЦПД СНБО раскрыли вражескую тактику использования кндровцев на курщине16 дек. 2024, 07:45 • 8318 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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