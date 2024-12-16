В ЦПД СНБО раскрыли вражескую тактику использования кндровцев на Курщине
Киев • УНН
Российские войска используют военных из КНДР без бронетехники на Курщине, отправляют на штурм узких участков. Потери среди северокорейских военных значительные, а российские военные пытаются это скрыть.
Российские войска используют северокорейских военных без бронетехники на Курщине, для штурма узких участков, потери у них значительные, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram в понедельник, пишет УНН.
Детали
«россияне бросают в бой кндровцев на Курщине без бронетехники. Тактика действий следующая: кндровцев накапливают в посадках и гонят на штурм узких участков с нескольких направлений одновременно. Потери у них значительные», - написал Коваленко.
Зато, по его словам, российские военные пытаются избегать новостей о неудачах военных кндр, и делают все, чтобы рассказывать об их «удачных действиях», скрывая потери.
Зеленский раскрыл правду о северокорейских военных в российской армии14 дек. 2024, 14:38 • 63213 просмотров