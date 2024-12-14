Зеленский раскрыл правду о северокорейских военных в российской армии

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал обращение в котором прояснил ситуацию с использованием врагом военных из Северной Кореи. По словам главы государства, россия втянула в войну еще одну страну, сообщает УНН.

"Сегодня уже есть предварительные данные о том, что россияне начали применять в штурмах солдат из Северной Кореи - заметное количество. Россияне включают их в сводные подразделения и используют в операциях в районах Курской области. Пока что только там. Но мы имеем информацию о том, что возможно применение и на других участках фронта. Потери среди этой категории уже тоже заметны", - заявил Зеленский.

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По словам Президента, фактически москва втянула в эту войну еще одно государство, причем втянула максимально.

"И если это не эскалация, то что тогда эскалация, о которой многие говорили? Именно путин делает шаги, которые расширяют и продолжают эту войну. Именно он отталкивает возможность мира. И он хочет, чтобы и в Азии у мира прибавилось проблем. Именно для этого россияне обучают Северную Корею современной войне", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, очевидно, что "москва игнорирует призывы всех стран, от Китая и Бразилии до многих других, о необходимости делать все для деэскалации".

"Если нет жесткой реакции мира, Россия делает войну хуже. Всегда так", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина будет защищаться, в том числе против "этих северокорейцев".

"Мы будем и в дальнейшем действовать скоординировано со всеми нашими партнерами, чтобы эту войну остановить - остановить надежно, гарантированным миром.

На следующей неделе будем говорить в Европе о совместной работе. Санкции против России, поддержка нашей обороны, инвестиции в общую оборону Европы и сильная дипломатия ради мира - это то, что должно увеличиваться каждую неделю, чтобы в следующем году все вместе с партнерами мы смогли достичь нашей главной цели", - сообщил Президент.