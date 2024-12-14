В СНБО рассказали правду о северокорейских военных на Курщине: заканчиваются, как и все
Киев • УНН
Руководитель ЦПД СНБО опроверг слухи о «бесконечном» количестве корейских военных в российских подразделениях.
По состоянию на сейчас нет оснований драматизировать ситуацию с присутствием северокорейских военных на Курщине. Их готовили к введению в бой в качестве пехоты в российских подразделениях исключительно для количества. Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
Коваленко отметил, что корейцев подвозили к линии, на которой россияне ведут штурмовые действия.
"Сейчас много слухов о "корейцах, которые не заканчиваются". Они заканчиваются, даже очень, как и все", - написал руководитель ЦПД СНБО.
Он добавил, что более точная информация об их возможном участии в боях будет позже.
Ранее
В ГУР МОУ сообщили, что солдат КНДР, которые отправлены в РФ, готовят к непосредственному участию в боевых действиях. А часть северокорейских военных тайно перевозят на фронт гражданскими грузовиками под видом доставки воды.