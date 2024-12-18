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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эстония и Великобритания обсудили дальнейшую военную и экономическую поддержку Украины

Эстония и Великобритания обсудили дальнейшую военную и экономическую поддержку Украины

Киев  •  УНН

 • 2715 просмотра

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Премьер-министры Великобритании и Эстонии провели встречу в Таллине перед саммитом Объединенных экспедиционных сил. Стороны обсудили усиление военной и экономической поддержки Украины, а также расширение оборонного сотрудничества.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с эстонским коллегой Кристеном Михалем перед саммитом Объединенных экспедиционных сил в Таллине. Лидеры обсудили дальнейшую военную и экономическую поддержку Украины. Об этом говорится на сайте правительства Великобритании, пишет УНН.

Лидеры обсудили ужин Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) и решительную поддержку Украины, которая была подчеркнута действиями, а не теплыми словами. Они обсудили важность усиления давления на Путина через дальнейшую военную и экономическую поддержку Украины, а также стратегическое использование санкций,

- говорится в сообщении.

Главы правительств также согласились об усилении сотрудничества между Великобританией и Эстонией в сфере обороны и безопасности.

Напомним

Великобритания предоставляет 35 млн фунтов на восстановление энергосистемы и гуманитарную помощь Украине. Также введены санкции против 20 судов и двух компаний рф, участвующих в теневых перевозках нефти.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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