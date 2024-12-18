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Трамп знает, что замораживать войну опасно - Зеленский

Трамп знает, что замораживать войну опасно - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 1103 просмотра

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Зеленский заявил, что Трамп знает о нежелании Украины замораживать войну, хотя стремится к быстрому решению конфликта. Украинские команды уже работают с командами Трампа для построения отношений с новой администрацией.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп знает, что Украина не желает сдаваться и замораживать войну. В то же время он хочет действовать быстро, чтобы решить вопрос конфликта в нашей стране. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения онлайн с читателями Le Parisien, пишет УНН.

Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости... Опасность заключалась в том, чтобы сказать: Мы заморозим войну и договоримся с россиянами,

- заявил президент.

По его словам, Дональд Трамп очень хочет двигаться быстро, чтобы решить вопрос войны, однако он еще не имеет доступа ко всей необходимой информации.

Сейчас он еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведки, Министерства обороны, определенных дипломатических каналов и так далее. Когда он будет там, мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации,

- объяснил президент Украины.

Также Зеленский отметил, что важно, чтобы изменения в Соединенных Штатах Америки с приходом Трампа в Белый дом были в пользу Украины. Сейчас украинские команды уже работают с командами Трампа.

Мы хотели бы видеть более сильную поддержку Украины со стороны США. Наши команды уже работают с командами президента Трампа. Мы будем строить отношения с новой администрацией, это будет нашим приоритетом. Соединенные Штаты были и остаются нашим ведущим донором в этой войне, хотя для Украины, я хочу подчеркнуть, важны и Европа, и Соединенные Штаты. Мы не ставим никого выше других,

- отметил он.

Также президент Украины добавил, что Америка может влиять на российского диктатора Путина.

Напомним

Президент Украины заявил, что позиция Трампа по Плану победы станет понятной после его инаугурации. Зеленский надеется на более тесные контакты с новоизбранным президентом США.

Зеленский также сообщил, что не нуждается в посредниках для коммуникации с избранным президентом США Дональдом Трампом. Команды двух президентов уже активно сотрудничают на этапе знакомства.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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