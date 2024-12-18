Трамп знает, что замораживать войну опасно - Зеленский

Новоизбранный президент США Дональд Трамп знает, что Украина не желает сдаваться и замораживать войну. В то же время он хочет действовать быстро, чтобы решить вопрос конфликта в нашей стране. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения онлайн с читателями Le Parisien, пишет УНН.

Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости... Опасность заключалась в том, чтобы сказать: Мы заморозим войну и договоримся с россиянами,

По его словам, Дональд Трамп очень хочет двигаться быстро, чтобы решить вопрос войны, однако он еще не имеет доступа ко всей необходимой информации.

Сейчас он еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведки, Министерства обороны, определенных дипломатических каналов и так далее. Когда он будет там, мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации,

Также Зеленский отметил, что важно, чтобы изменения в Соединенных Штатах Америки с приходом Трампа в Белый дом были в пользу Украины. Сейчас украинские команды уже работают с командами Трампа.

Мы хотели бы видеть более сильную поддержку Украины со стороны США. Наши команды уже работают с командами президента Трампа. Мы будем строить отношения с новой администрацией, это будет нашим приоритетом. Соединенные Штаты были и остаются нашим ведущим донором в этой войне, хотя для Украины, я хочу подчеркнуть, важны и Европа, и Соединенные Штаты. Мы не ставим никого выше других,