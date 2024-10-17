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"Вступ" до університету у Польщі за 10 тис. доларів: у Києві ліквідували схему переправлення призовників за кордон

Київ • УНН

 • 17170 перегляди

24-річний студент-юрист пропонував допомогу у фіктивному вступі до польського університету за 10 тис. дол. Його затримали після отримання частини коштів від "клієнтів".

"Вступ" до університету у Польщі за 10 тис. доларів: у Києві ліквідували схему переправлення призовників за кордон

У Києві студент-юрист за 10 000 доларів пропонував допомогу чоловікам у фіктивному вступі до польського університету з метою виїзду за кордон, його затримали, передає УНН із посиланням на столичну прокуратуру.

... викрито 24-річного студента, який разом з невстановленими особами організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

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Деталі

Згідно із матеріалами кримінального провадження, підозрюваний обіцяв потенційним "клієнтам" безперешкодний виїзд закордон шляхом "фіктивного" вступу до вищого навчального закладу у Польщі. Свої послуги чоловік оцінив у 10 000 доларів з кожного потенційного студента. Клієнтів підозрюваний шукав переважно серед чоловіків молодого віку, які прагнули виїхати за кордон.

Окрім грошей, він брав у "клієнтів" увесь пакет документів, необхідний для вступу на навчання, а згодом обіцяв надати запрошення від польського університету, що було б підставою для виїзду за кордон.

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За даними прокуратури, на перемовини з потенційними студентами чоловік приїжджав на автомобілях бізнес-класу, що йому не належать, намагаючись справити враження на "клієнтів".

У ході контролю за вчиненням кримінального правопорушення, після отримання частини грошей, 24-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Досудове розслідування триває, встановлюються спільники підозрюваного.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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