"Вступ" до університету у Польщі за 10 тис. доларів: у Києві ліквідували схему переправлення призовників за кордон
Київ • УНН
24-річний студент-юрист пропонував допомогу у фіктивному вступі до польського університету за 10 тис. дол. Його затримали після отримання частини коштів від "клієнтів".
У Києві студент-юрист за 10 000 доларів пропонував допомогу чоловікам у фіктивному вступі до польського університету з метою виїзду за кордон, його затримали, передає УНН із посиланням на столичну прокуратуру.
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Згідно із матеріалами кримінального провадження, підозрюваний обіцяв потенційним "клієнтам" безперешкодний виїзд закордон шляхом "фіктивного" вступу до вищого навчального закладу у Польщі. Свої послуги чоловік оцінив у 10 000 доларів з кожного потенційного студента. Клієнтів підозрюваний шукав переважно серед чоловіків молодого віку, які прагнули виїхати за кордон.
Окрім грошей, він брав у "клієнтів" увесь пакет документів, необхідний для вступу на навчання, а згодом обіцяв надати запрошення від польського університету, що було б підставою для виїзду за кордон.
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За даними прокуратури, на перемовини з потенційними студентами чоловік приїжджав на автомобілях бізнес-класу, що йому не належать, намагаючись справити враження на "клієнтів".
У ході контролю за вчиненням кримінального правопорушення, після отримання частини грошей, 24-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.
Досудове розслідування триває, встановлюються спільники підозрюваного.
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