Постпред Украины при СЕ: Россия ищет морской войны

"Россия пытается вытеснить Украину из Азовского моря. Последние события свидетельствуют, что Россия провоцирует Украину в поисках морской войны. Это новый фронт российской агрессии против Украины", - заявил Кулеба.

Он отметил, что ситуация очевидна и для нас, и для наших международных партнеров.

"Время высказывания глубокого беспокойства прошло. Украина будет делать свою работу. Но также нужны четкие дипломатические, санкционные и вопросы безопасности действия наших партнеров, чтобы демотивировать Россию продолжать эскалацию", - отметил он.

"Это была война. Есть война. И будет война. Авторитарная Россия не хочет уступок демократической Украины. Она хочет все. Проигрывает тот, кто устанет воевать. И это стартовая точка для любой дискуссии о том, что делать дальше. Хотя для меня здесь дискуссии нет", - резюмировал постпред Украины при СЕ.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

2/2 Ситуация очевидна и для нас, и для наших международных партнеров. Время высказывания глубокого беспокойства прошло. Украина будет делать свою работу. Но также нужны четкие дипломатические, санкционные и вопросы безопасности действия наших партнеров, чтобы демотивировать Россию продолжать эскалацию.