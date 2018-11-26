Постпред України при РЄ: Росія шукає морської війни

"Росія намагається витіснити Україну з Азовського моря. Останні події свідчать, що Росія провокує Україну, шукаючи морської війни. Це новий фронт російської агресії проти України", - заявив Кулеба.

Він наголосив, що ситуація очевидна і для нас, і для наших міжнародних партнерів.

"Час висловлення глибокого занепокоєння минув. Україна робитиме свою роботу. Але також потрібні чіткі дипломатичні, санкційні та безпекові дії наших партнерів, щоб демотивувати Росію продовжувати ескалацію", - зауважив він.

"Це була війна. Є війна. І буде війна. Авторитарна Росія не хоче поступок демократичної України. Вона хоче все. Програє той, хто втомиться воювати. І це стартова точка для будь-якої дискусії про те, що робити далі. Хоча для мене тут дискусії немає", - резюмував постпред України при РЄ.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

2/2 Ситуація очевидна і для нас, і для наших міжнародних партнерів. Час висловлення глибокого занепокоєння минув. Україна робитиме свою роботу. Але також потрібні чіткі дипломатичні, санкційні та безпекові дії наших партнерів, щоб демотивувати Росію продовжувати ескалацію.