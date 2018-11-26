Постпред України при РЄ: Росія шукає морської війни
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Російська Федерація намагається витіснити Україну з Азовського моря, а останні події свідчать, що Росія провокує Україну, шукаючи морської війни. Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба у Twitter, передає УНН.
"Росія намагається витіснити Україну з Азовського моря. Останні події свідчать, що Росія провокує Україну, шукаючи морської війни. Це новий фронт російської агресії проти України", - заявив Кулеба.
Він наголосив, що ситуація очевидна і для нас, і для наших міжнародних партнерів.
"Час висловлення глибокого занепокоєння минув. Україна робитиме свою роботу. Але також потрібні чіткі дипломатичні, санкційні та безпекові дії наших партнерів, щоб демотивувати Росію продовжувати ескалацію", - зауважив він.
"Це була війна. Є війна. І буде війна. Авторитарна Росія не хоче поступок демократичної України. Вона хоче все. Програє той, хто втомиться воювати. І це стартова точка для будь-якої дискусії про те, що робити далі. Хоча для мене тут дискусії немає", - резюмував постпред України при РЄ.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.
2/2 Ситуація очевидна і для нас, і для наших міжнародних партнерів. Час висловлення глибокого занепокоєння минув. Україна робитиме свою роботу. Але також потрібні чіткі дипломатичні, санкційні та безпекові дії наших партнерів, щоб демотивувати Росію продовжувати ескалацію.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 25 листопада 2018 р.