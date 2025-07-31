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Financial Times

Посол Дании посетил место российского удара в Киеве

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Посол Дании Оле Миккельсен посетил место российского удара в Киеве. Представитель дипломатии Королевства Дания выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими в ночь на 31 июля, и заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны своей страны.

Посол Дании посетил место российского удара в Киеве

Своими глазами увидев последствия комбинированного обстрела столицы российскими захватчиками, дипломат заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Королевства Дания.

Передает УНН, со ссылкой на информацию пресс-службы ГСЧС Украины.

Детали

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в Украине господин Оле Миккельсен посетил одно из мест ликвидации последствий российского удара в Киеве.

- передают в ГСЧС.

Оле Миккельсен своими глазами увидел последствия комбинированного обстрела столицы и выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими в ночь на 31 июля против гражданского населения Украины.

Посол Королевства Дания в Украине акцентировал внимание на том, что весь цивилизованный мир должен знать, что происходит сегодня в Киеве — столице европейского государства

- говорится в сообщении.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в Украине заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Королевства Дания.

Он подчеркнул, что его страна стоит и будет стоять рядом с украинским народом в это сложное время.

Напомним

Число жертв российской атаки на Киев возросло до 15 человек. Ранее сообщалось - 132 человека пострадали в Киеве.

Патрульная полицейская Лилия Степанчук погибла в Святошинском районе Киева в результате российской атаки.

Киевская область объявляет 1 августа Днем траура по жертвам массированного обстрела.

Игорь Тележников

ОбществоКиев
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Дания
Украина
Киев