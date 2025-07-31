Посол Дании посетил место российского удара в Киеве
Киев • УНН
Посол Дании Оле Миккельсен посетил место российского удара в Киеве. Представитель дипломатии Королевства Дания выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими в ночь на 31 июля, и заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны своей страны.
Своими глазами увидев последствия комбинированного обстрела столицы российскими захватчиками, дипломат заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Королевства Дания.
Передает УНН, со ссылкой на информацию пресс-службы ГСЧС Украины.
Детали
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в Украине господин Оле Миккельсен посетил одно из мест ликвидации последствий российского удара в Киеве.
Оле Миккельсен своими глазами увидел последствия комбинированного обстрела столицы и выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими в ночь на 31 июля против гражданского населения Украины.
Посол Королевства Дания в Украине акцентировал внимание на том, что весь цивилизованный мир должен знать, что происходит сегодня в Киеве — столице европейского государства
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в Украине заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Королевства Дания.
Он подчеркнул, что его страна стоит и будет стоять рядом с украинским народом в это сложное время.
Напомним
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