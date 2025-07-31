Атака рф на Київ 31 липня: серед загиблих - патрульна, її тіло дістали з-під завалів
Київ • УНН
Патрульна поліцейська Лілія Степанчук загинула у Святошинському районі Києва внаслідок російської атаки. Її тіло деблокували з-під завалів, пошуки батька тривають.
Унаслідок атаки росії по Києву у Святошинському районі загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук, яка долучилася до лав Нацполіції у 2017 році. Про це повідомив голова Нацполіції України Іван Вигівський у соцмережі Facebook, передає УНН.
Країна-терорист цілеспрямовано вбиває мирне населення, б’є по домівках українців і нещадно забирає життя… На жаль, під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула наша колега - патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Лілія працювала інспектором взводу №2 роти №3 батальйону № 1 полку № 2 (з обслуговування лівого берега) управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції. До лав поліції приєдналась у 2017 році. До останньої хвилини рідні та близькі сподівались на диво… Але дива, на жаль, не сталось
Він розповів, що рятувальники деблокували тіло поліцейської з-під завалів. Під руїнами будинку може перебувати її батько, на цей час тривають його пошуки.
За його словами, дівчина "завжди щира, доброзичлива та віддана своїй справі, була світлою людиною, яка щиро служила українському народові, захищала людей і залишалася вірною Присязі до останнього подиху".
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Нагадаємо
30 липня росія завдала масованого ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки відомо вже про 11 загиблих, постраждало 93 особи, з них – 11 дітей. Рятувальні роботи та розбір завалів тривають.
У столиці 1 серпня оголошено День жалоби за жертвами масованого обстрілу. У цей день будуть приспущені прапори, а всі розважальні заходи скасовані.