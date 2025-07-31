Атака рф на Київ 31 липня: серед загиблих - патрульна, її тіло дістали з-під завалів

Унаслідок атаки росії по Києву у Святошинському районі загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук, яка долучилася до лав Нацполіції у 2017 році. Про це повідомив голова Нацполіції України Іван Вигівський у соцмережі Facebook, передає УНН.

Країна-терорист цілеспрямовано вбиває мирне населення, б’є по домівках українців і нещадно забирає життя… На жаль, під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула наша колега - патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Лілія працювала інспектором взводу №2 роти №3 батальйону № 1 полку № 2 (з обслуговування лівого берега) управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції. До лав поліції приєдналась у 2017 році. До останньої хвилини рідні та близькі сподівались на диво… Але дива, на жаль, не сталось