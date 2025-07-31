Атака рф на Киев 31 июля: среди погибших – патрульная, ее тело достали из-под завалов

В результате атаки россии по Киеву в Святошинском районе погибла патрульная полицейская Лилия Степанчук, которая присоединилась к рядам Нацполиции в 2017 году. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский в соцсети Facebook, передает УНН.

Страна-террорист целенаправленно убивает мирное население, бьет по домам украинцев и беспощадно забирает жизни… К сожалению, во время ракетного удара в Святошинском районе Киева погибла наша коллега - патрульная полицейская Лилия Степанчук. Лилия работала инспектором взвода №2 роты №3 батальона № 1 полка № 2 (по обслуживанию левого берега) управления патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции. В ряды полиции присоединилась в 2017 году. До последней минуты родные и близкие надеялись на чудо… Но чуда, к сожалению, не произошло