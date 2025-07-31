Атака рф на Киев 31 июля: среди погибших – патрульная, ее тело достали из-под завалов
Киев • УНН
Патрульная полицейская Лилия Степанчук погибла в Святошинском районе Киева в результате российской атаки. Ее тело деблокировали из-под завалов, поиски отца продолжаются.
В результате атаки россии по Киеву в Святошинском районе погибла патрульная полицейская Лилия Степанчук, которая присоединилась к рядам Нацполиции в 2017 году. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский в соцсети Facebook, передает УНН.
Страна-террорист целенаправленно убивает мирное население, бьет по домам украинцев и беспощадно забирает жизни… К сожалению, во время ракетного удара в Святошинском районе Киева погибла наша коллега - патрульная полицейская Лилия Степанчук. Лилия работала инспектором взвода №2 роты №3 батальона № 1 полка № 2 (по обслуживанию левого берега) управления патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции. В ряды полиции присоединилась в 2017 году. До последней минуты родные и близкие надеялись на чудо… Но чуда, к сожалению, не произошло
Он рассказал, что спасатели деблокировали тело полицейской из-под завалов. Под руинами дома может находиться ее отец, в настоящее время продолжаются его поиски.
По его словам, девушка "всегда искренняя, доброжелательная и преданная своему делу, была светлым человеком, который искренне служил украинскому народу, защищала людей и оставалась верной Присяге до последнего вздоха".
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Напомним
30 июля россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. В результате атаки известно уже о 11 погибших, пострадало 93 человека, из них – 11 детей. Спасательные работы и разбор завалов продолжаются.
В столице 1 августа объявлен День траура по жертвам массированного обстрела. В этот день будут приспущены флаги, а все развлекательные мероприятия отменены.