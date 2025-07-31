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В Киеве число жертв российской атаки возросло до 15 31 июля 2025

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Число жертв российской атаки на Киев возросло до 15 человек, поисково-спасательная операция продолжается. Всего пострадали 145 человек, среди них 14 детей.

В Киеве число жертв российской атаки возросло до 15

Число жертв российской атаки на украинскую столицу возросло до 15, поисково-спасательная операция продолжается. Об этом сообщил глава КГГА Тимур Ткаченко, передает УНН.

Поступила информация о 15-м погибшем. К сожалению, худшие прогнозы относительно количества людей, которые могут находиться под завалами, подтверждаются 

- сообщил Ткаченко.

По его словам, поисково-спасательная операция продолжается.

В Киеве 1 августа объявлен Днем траура после массированного обстрела рф31.07.25, 17:16 • 1854 просмотра

Добавим

По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали 145 человек, из них 14 детей.

Антонина Туманова

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