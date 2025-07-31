В Киеве число жертв российской атаки возросло до 15 31 июля 2025
Киев • УНН
Число жертв российской атаки на Киев возросло до 15 человек, поисково-спасательная операция продолжается. Всего пострадали 145 человек, среди них 14 детей.
Число жертв российской атаки на украинскую столицу возросло до 15, поисково-спасательная операция продолжается. Об этом сообщил глава КГГА Тимур Ткаченко, передает УНН.
Поступила информация о 15-м погибшем. К сожалению, худшие прогнозы относительно количества людей, которые могут находиться под завалами, подтверждаются
По его словам, поисково-спасательная операция продолжается.
В Киеве 1 августа объявлен Днем траура после массированного обстрела рф31.07.25, 17:16 • 1854 просмотра
Добавим
По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали 145 человек, из них 14 детей.