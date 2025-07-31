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У Києві кількість жертв російської атаки зросла до 15 31 липня 2025

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Кількість жертв російської атаки на Київ зросла до 15 осіб, пошуково-рятувальна операція триває. Загалом постраждали 145 людей, серед них 14 дітей.

У Києві кількість жертв російської атаки зросла до 15

Кількість жертв російської атаки на українську столицю зросла до 15, пошуково-рятувальна операція триває. Про це повідомив голова КМДА Тимур Ткаченко, передає УНН.

Надійшла інформація про 15-го загиблого. На жаль, найгірші прогнози щодо кількості людей, які можуть перебувати під завалами, підтверджуються 

- повідомив Ткаченко.

За його словами, пошуково-рятувальна операція триває.

У Києві 1 серпня оголошено Днем жалоби після масованого обстрілу рф31.07.25, 17:16 • 1794 перегляди

Додамо

За даними ДСНС, у результаті атаки постраждали 145 людей, з них 14 дітей.

Антоніна Туманова

ВійнаКиїв
Київ