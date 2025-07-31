У Києві кількість жертв російської атаки зросла до 15 31 липня 2025
Київ • УНН
Кількість жертв російської атаки на Київ зросла до 15 осіб, пошуково-рятувальна операція триває. Загалом постраждали 145 людей, серед них 14 дітей.
Кількість жертв російської атаки на українську столицю зросла до 15, пошуково-рятувальна операція триває. Про це повідомив голова КМДА Тимур Ткаченко, передає УНН.
Надійшла інформація про 15-го загиблого. На жаль, найгірші прогнози щодо кількості людей, які можуть перебувати під завалами, підтверджуються
За його словами, пошуково-рятувальна операція триває.
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За даними ДСНС, у результаті атаки постраждали 145 людей, з них 14 дітей.