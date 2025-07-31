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Financial Times

Атака рф на Київ 31 липня: Ткаченко заявив, що серед 15 загиблих - двоє дітей

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Кількість жертв російської атаки на Київ - 15 осіб. Серед загиблих двоє дітей, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

Атака рф на Київ 31 липня: Ткаченко заявив, що серед 15 загиблих - двоє дітей

У Києві серед 15 загиблих у результаті атаки рф - двоє дітей. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

За наявною інформацією, серед 15 загиблих - двоє дітей. Сьогодні росіяни вкотре записали в свою чорну статистику вбивства дітей. Перша дітовбивча армія світу 

- повідомив Ткаченко.

Раніше

Ткаченко повідомив, що кількість жертв російської атаки на українську столицю зросла до 15, пошуково-рятувальна операція триває. 

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Антоніна Туманова

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