Атака рф на Київ 31 липня: Ткаченко заявив, що серед 15 загиблих - двоє дітей
Київ • УНН
Кількість жертв російської атаки на Київ - 15 осіб. Серед загиблих двоє дітей, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.
У Києві серед 15 загиблих у результаті атаки рф - двоє дітей. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.
За наявною інформацією, серед 15 загиблих - двоє дітей. Сьогодні росіяни вкотре записали в свою чорну статистику вбивства дітей. Перша дітовбивча армія світу
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Ткаченко повідомив, що кількість жертв російської атаки на українську столицю зросла до 15, пошуково-рятувальна операція триває.
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