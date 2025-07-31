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Financial Times

Атака РФ на Киев 31 июля: Ткаченко заявил, что среди 15 погибших – двое детей

Киев • УНН

 • 3616 просмотра

Число жертв российской атаки на Киев – 15 человек. Среди погибших двое детей, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

Атака РФ на Киев 31 июля: Ткаченко заявил, что среди 15 погибших – двое детей

В Киеве среди 15 погибших в результате атаки рф - двое детей. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

По имеющейся информации, среди 15 погибших - двое детей. Сегодня россияне в очередной раз записали в свою черную статистику убийства детей. Первая детоубийственная армия мира 

- сообщил Ткаченко.

Ранее

Ткаченко сообщил, что количество жертв российской атаки на украинскую столицу возросло до 15, поисково-спасательная операция продолжается. 

В Киеве 1 августа объявлен Днем траура после массированного обстрела рф31.07.25, 17:16 • 2402 просмотра

Антонина Туманова

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