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На Київщині 1 серпня оголошено Днем жалоби після обстрілу рф

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Київська область оголошує 1 серпня Днем жалоби за жертвами масованого обстрілу. Будуть приспущені державні прапори та заборонені розважальні заходи.

На Київщині 1 серпня оголошено Днем жалоби після обстрілу рф

Завтра, 1 серпня, у Київській області, як і у Києві, оголошено День жалоби за жертвами масованого обстрілу. У цей день будуть приспущені державні прапори, заборонені будь-які розважальні заходи.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, передає УНН.

Деталі

У Київській області 1 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового акту російського терору в Києві. У цей день будуть приспущені державні прапори, заборонені будь-які розважальні заходи

- йдеться в повідомленні.

Калашник зазначив, що звичайні мирні люди спали у своїх домівках в той час, як російські дрони та ракети летіли просто до їхніх вікон, несучи смерть і руйнування.

Серед загиблих - шестирічний хлопчик та його мама. Серед понад ста поранених - дев’ятеро дітей. Країна-терорист упевнена, що їй дозволено все. Вона не зупиняється, не чує жодних закликів до людяності, не розуміє мови дипломатії чи моралі

- зазначив Калашник.

Нагадаємо

30 липня росія завдала масованого ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки відомо вже про 11 загиблих, постраждало 93 особи, з них – 11 дітей. Рятувальні роботи та розбір завалів тривають.

 У столиці 1 серпня оголошено День жалоби за жертвами масованого обстрілу. У цей день будуть приспущені прапори, а всі розважальні заходи скасовані. 

Павло Башинський

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