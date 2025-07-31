На Київщині 1 серпня оголошено Днем жалоби після обстрілу рф
Київ • УНН
Київська область оголошує 1 серпня Днем жалоби за жертвами масованого обстрілу. Будуть приспущені державні прапори та заборонені розважальні заходи.
Завтра, 1 серпня, у Київській області, як і у Києві, оголошено День жалоби за жертвами масованого обстрілу. У цей день будуть приспущені державні прапори, заборонені будь-які розважальні заходи.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, передає УНН.
Деталі
У Київській області 1 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового акту російського терору в Києві. У цей день будуть приспущені державні прапори, заборонені будь-які розважальні заходи
Калашник зазначив, що звичайні мирні люди спали у своїх домівках в той час, як російські дрони та ракети летіли просто до їхніх вікон, несучи смерть і руйнування.
Серед загиблих - шестирічний хлопчик та його мама. Серед понад ста поранених - дев’ятеро дітей. Країна-терорист упевнена, що їй дозволено все. Вона не зупиняється, не чує жодних закликів до людяності, не розуміє мови дипломатії чи моралі
Нагадаємо
30 липня росія завдала масованого ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки відомо вже про 11 загиблих, постраждало 93 особи, з них – 11 дітей. Рятувальні роботи та розбір завалів тривають.
У столиці 1 серпня оголошено День жалоби за жертвами масованого обстрілу. У цей день будуть приспущені прапори, а всі розважальні заходи скасовані.