В Киевской области 1 августа объявлен Днем траура после обстрела РФ
Киев • УНН
Киевская область объявляет 1 августа Днем траура по жертвам массированного обстрела. Будут приспущены государственные флаги и запрещены развлекательные мероприятия.
Завтра, 1 августа, в Киевской области, как и в Киеве, объявлен День траура по жертвам массированного обстрела. В этот день будут приспущены государственные флаги, запрещены любые развлекательные мероприятия.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, передает УНН.
Подробности
В Киевской области 1 августа объявлен День траура по погибшим в результате очередного акта российского террора в Киеве. В этот день будут приспущены государственные флаги, запрещены любые развлекательные мероприятия
Калашник отметил, что обычные мирные люди спали в своих домах в то время, как российские дроны и ракеты летели прямо к их окнам, неся смерть и разрушения.
Среди погибших - шестилетний мальчик и его мама. Среди более ста раненых - девять детей. Страна-террорист уверена, что ей позволено все. Она не останавливается, не слышит никаких призывов к человечности, не понимает языка дипломатии или морали
Напомним
30 июля россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. В результате атаки известно уже об 11 погибших, пострадали 93 человека, из них – 11 детей. Спасательные работы и разбор завалов продолжаются.
В столице 1 августа объявлен День траура по жертвам массированного обстрела. В этот день будут приспущены флаги, а все развлекательные мероприятия отменены.