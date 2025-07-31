Посол Данії відвідав місце російського удару у Києві

Посол Данії Оле Міккельсен відвідав місце російського удару у Києві. Представник дипломатії Королівства Данія висловив глибокі співчуття у зв’язку з трагічними подіями, що сталися в ніч на 31 липня і запевнив у подальшій підтримці України з боку своєї країни.