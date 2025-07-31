Посол Данії відвідав місце російського удару у Києві
Київ • УНН
Посол Данії Оле Міккельсен відвідав місце російського удару у Києві. Представник дипломатії Королівства Данія висловив глибокі співчуття у зв’язку з трагічними подіями, що сталися в ніч на 31 липня і запевнив у подальшій підтримці України з боку своєї країни.
На власні очі побачивши наслідки комбінованого обстрілу столиці російськими загарбниками, дипломат запевнив у подальшій підтримці України з боку Королівства Данія.
Передає УНН, із посиланням на інформацію пресслужби ДСНС України.
Деталі
Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Данія в Україні пан Оле Міккельсен відвідав одне з місць ліквідації наслідків російського удару в Києві.
Оле Міккельсен на власні очі побачив наслідки комбінованого обстрілу столиці і висловив глибокі співчуття у зв’язку з трагічними подіями, що сталися в ніч на 31 липня проти цивільного населення України.
Посол Королівства Данія в Україні акцентував увагу на тому, що весь цивілізований світ має знати, що відбувається сьогодні в Києві — столиці європейської держави
Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Данія в Україні запевнив у подальшій підтримці України з боку Королівства Данія.
Він наголосив, що його країна стоїть і буде стояти поруч з українським народом у цей складний час.
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