Дістали з-під завалів тіло чоловіка: у Києві кількість жертв російської атаки зросла до 14 31 липня 2025
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Києву кількість загиблих зросла до 14 осіб, включаючи одну дитину. Постраждали 132 людини, серед них 14 дітей.
У Києві кількість жертв після атаки рф зросла до 14 - з-під завалів деблокували тіло чоловіка, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Рятувальники деблокували з-під завалів тіло чоловіка. Таким чином кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла до 14 осіб. З них 1 дитина. Ще 132 людини постраждали, серед яких - 14 дітей
За даними ДСНС, аварійно-рятувальні роботи тривають. Інформація оновлюється.
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