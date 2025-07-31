Из-под завалов извлекли тело мужчины: в Киеве число жертв российской атаки возросло до 14 31 июля 2025

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Эксклюзив
13:18 • 12258 просмотра
Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования
Эксклюзив
12:18 • 21128 просмотра
Акциз на сладкие газированные напитки: когда парламент может рассмотреть законопроект и сделает ли это вообще
12:07 • 66078 просмотра
Зеленский подписал закон о НАБУ и САП
10:55 • 37952 просмотра
Рада увеличила расходы на оборону
31 июля, 10:17 • 45112 просмотра
Рада восстановила полномочия НАБУ и САП президентским законопроектом
Эксклюзив
31 июля, 07:35 • 49005 просмотра
Очередной вброс: спикер ОСУВ "Хортица" о заявлении рф о захвате Часового Яра
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 201551 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 242569 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 13:30 • 111270 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
30 июля, 09:57 • 95556 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
56%
746мм
Популярные новости
"Пусть следит за своими словами": Трамп ответил медведеву на его угрозы США войной31 июля, 06:53 • 87875 просмотра
"Пусть вспомнит о "ходячих мертвецах": медведев высмеял Трампа и заявил, что "россия права"Photo31 июля, 08:05 • 8148 просмотра
Число пострадавших в Киеве после ночной атаки рф возросло до 124 человек - Ткаченко31 июля, 10:16 • 17008 просмотра
Атака рф на Киев 31 июля: пострадавших уже 135, среди них - 12 детейPhotoVideo11:54 • 13974 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto14:00 • 6262 просмотра
публикации
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto14:00 • 6386 просмотра
Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования
Эксклюзив
13:18 • 12254 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 201511 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 242536 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 176574 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Руслан Стефанчук
Александр Сырский
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Европа
Италия
Реклама
УНН Lite
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto14:00 • 6398 просмотра
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 119258 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 181008 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 237174 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 282834 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck
Шахед-136
Financial Times
Нью-Йорк Таймс

Из-под завалов извлекли тело мужчины: в Киеве число жертв российской атаки возросло до 14 31 июля 2025

Киев • УНН

 • 118 просмотра

В результате российского удара по Киеву число погибших возросло до 14 человек, включая одного ребенка. Пострадали 132 человека, среди них 14 детей.

Из-под завалов извлекли тело мужчины: в Киеве число жертв российской атаки возросло до 14

В Киеве число жертв после атаки рф возросло до 14 - из-под завалов деблокировали тело мужчины, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели деблокировали из-под завалов тело мужчины. Таким образом, число погибших в результате российского удара по Киеву возросло до 14 человек. Из них 1 ребенок. Еще 132 человека пострадали, среди которых - 14 детей 

- говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, аварийно-спасательные работы продолжаются. Информация обновляется.

В Киеве 1 августа объявлен Днем траура после массированного обстрела рф31.07.25, 17:16 • 1546 просмотров

Антонина Туманова

ВойнаКиев
Киев