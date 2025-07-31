Из-под завалов извлекли тело мужчины: в Киеве число жертв российской атаки возросло до 14 31 июля 2025
Киев • УНН
В результате российского удара по Киеву число погибших возросло до 14 человек, включая одного ребенка. Пострадали 132 человека, среди них 14 детей.
В Киеве число жертв после атаки рф возросло до 14 - из-под завалов деблокировали тело мужчины, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Спасатели деблокировали из-под завалов тело мужчины. Таким образом, число погибших в результате российского удара по Киеву возросло до 14 человек. Из них 1 ребенок. Еще 132 человека пострадали, среди которых - 14 детей
По данным ГСЧС, аварийно-спасательные работы продолжаются. Информация обновляется.
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