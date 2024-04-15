После украинских атак на российские НПЗ, в Беларуси срочно перебросили ПВО на охрану нефтебаз

После украинских атак на российские НПЗ в Беларуси решили срочно усилить безопасность собственных нефтебаз и перебросили на их защиту подразделение ПВО, которое обычно охраняет АЭС. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Детали

В частности, на прошлой неделе в Ельский район были переброшены подразделения войск ПВО ВС РБ:

1146-й зенитный ракетный полк, который имеет на вооружении полка - пять батарей "Тор-М2К". Полк выполняет задачи по охране Белорусской АЭС.

147-й зенитный ракетный полк, вооруженный - ЗРК "Оса-АКМ". Полк входит в состав Западного оперативного командования.



Всего в Ельский район могли быть переброшены две батареи (по одной от каждого полка).

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Партизаны из движения "Беларускі Гаюн" сообщают, что военных разместили в самом Ельске и в окрестностях села Половки (находится в девяти километрах к северо-востоку от города).

Село находится в ≈ 3 километрах от Мозырского нефтеперерабатывающего завода. На фоне продолжающихся атак на российские НПЗ, которые успешно реализует Украина, растет угроза и для НПЗ, расположенных в Беларуси - отмечают в "Беларускі Гаюн".

Дополнение

Партизаны отметили, что после встречи с Путиным 12 апреля, в москве, Лукашенко заявил о намерениях усилить охрану мозырского НПЗ.

Кроме подразделений белорусских войск нефтебазу может прикрывать также и дивизион ЗРК С-400 ВС РФ, расположенный на аэродроме "Боков" ("Мозырь"). Также, как сообщают партизаны, еще в прошлом году сообщалось, что завод планирует купить "систему наблюдения за беспилотниками".

Предварительно подразделения 1146-го зенитного ракетного полка могут находиться в Йельском районе до конца 2024 года.

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Напомним

После недавней атаки украинских беспилотников на комплексы НПЗ россия усиливает противовоздушную оборону на нефтехранилище в Туле, развернув систему "Панцирь С1" для защиты промышленной инфраструктуры города.