Численность вс рф в беларуси за месяц не изменилась, активность авиации связана с проверкой и ремонтом - "Беларускі Гаюн"

Численность российской военной группировки в беларуси не изменилась, - вс рф продолжают находиться в беларуси в той же численности, что и ранее. Активность авиации российских захватчиков увеличилась в 2,5 раза, однако по текущим данным прилеты связаны с ремонтом и проверкой систем.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

Детали

Ситуация с российским военным контингентом на территории Беларуси за март 2024 года не изменилась.

На территории республики беларусь продолжают находиться в тех же локациях, и в той же численности следующие российские военные силы:

500-600 человек в районе аэродромов «Барановичи», «Мозырь» («Боков») и «Зябровка».

До 1450 человек, - радиотехнический узел «Барановичи» и 43-й узел связи «Вилейка».



Количество российских военных, находящихся в Беларуси ≈2000 человек, пишет "Беларускі Гаюн".



Численность российской авиационной группировки за месяц не изменилась, однако активность вкс рф в беларуси увеличилась в 2,5 раза

В марте было в 2,5 раза больше прилётов самолётов ВКС РФ в Беларусь, чем в феврале. Всего за месяц было зафиксировано 10 прилётов бортов ВКС РФ (в феврале было 4) - пишет "Беларускі Гаюн".

Также мониторинговый канал сообщает, что за март российские самолёты прилетали в Беларусь в следующие аэропорты и аэродромы:

"Мачулищи" — Ту-154, Ил-76 и Ан-26КПА(АСЛК);

"Барановичи" — Ан-12, Ан-26 и 3 единицы Ан-124;

Национальный аэропорт "Минск" — Ту-134АК;

Аэропорт "Гомель" — 1 Ан-12.

Прилеты не всех перечисленных самолетов были связаны с военными целями, утверждает"Беларускі Гаюн".

К примеру, самолеты Ан-124, прилетевшие на аэродром "Барановичи", могли доставить истребители МиГ-29 ВВС Алжира для ремонта (модернизации), а аэродромный калибровщик Ан-26КПА(АСЛК) ВКС РФ с 15 по 22 марта производил проверку радиотехнических систем и летал в аэропорт "Гомель" - сообщает мониторинговый Telegram-канал.

Напомним

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