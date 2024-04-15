В беларуси проходит масштабная проверка боеготовности армии: призваны тысячи резервистов

В беларуси с 11 марта происходит проверка боеготовности, - в ответ на учения стран НАТО "Steadfast Defender 2024" и "Dragon-24". В рамках маневров белорусских войск задействовано несколько бригад; привлечены не менее 6000 резервистов. Об этом пишет Telegram-канал "Беларусский гаюн", передает УНН.

Детали

По данным канала "Беларусский гаюн" и белоруского активиста Антона Мотолько, 11 марта в вс рб стартовала проверка боеготовности. Якобы официально является ответом на проводимые странами НАТО учения "Steadfast Defender 2024" и "Dragon-24".

Мониторинговый канал сообщает, что указанная проверка является самой масштабной среди схожих мероприятий, проведённых в последние годы.

Основными бригадами, которые привлечены к данной проверке, стали 19-я и 120-я. Для доукомплектования подразделений проводился и массовый призыв резервистов — всего призвали не менее 6000 резервистов, с которыми проводятся занятия по основным предметам боевой подготовки - пишет «Беларусский гаюн».

Дополнительно

Также сообщается, что на протяжении марта 2024 года, в рамках проверки боеготовности, белорусские военные подразделения располагались не менее чем в 6-и локациях, среди которых:

Поставский р-н;

Ошмянский р-н;

Полигон "Лепельский";

Полигон "Доманово";

Полигон "Осиповичский";

Напомним

Ситуация на границе с Беларусью находится под полным контролем, значительной угрозы со стороны оставшихся там российских подразделений нет, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Политзаключенный Александр Кулинич, обвиняемый в оскорблении лукашенко, умер в белорусском СИЗО 9 апреля, не дожив несколько дней до суда.