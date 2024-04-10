ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Обстановка полностью контролируемая: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Обстановка полностью контролируемая: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Киев  •  УНН

10 апреля 2024, 09:44  •  12144 просмотра

Read in English

Ситуация на границе с Беларусью находится под полным контролем, значительной угрозы со стороны оставшихся там российских подразделений нет, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Обстановка на границе с белоруссией полностью контролируемая. Несмотря на то, что некоторые российские подразделения остаются на территории Беларуси, они не несут никакой угрозы. Об этом во время брифинга в среду рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

Детали

По границе с Беларусью ситуация за последнее время существенно не изменилась. Обстановка полностью контролируемая. Мы продолжаем наращивать наши оборонительные возможности и также укрепления непосредственно по линии границы в инженерном отношении. Мы понимаем, что это направление остается угрожающим, поскольку Беларусь продолжает поддерживать Россию в войне, которую страна-террорист развязала против нашего государства

- сказал Демченко. 

Он добавил, что на границе с Беларусью не наблюдается достаточных российских сил.

К счастью, по ту сторону границы у России нет достаточных сил, чтобы осуществить вторжение на территорию нашего государства. В который раз могу отметить, что в свое время те подразделения, которые россия россия держала на территории Беларуси, то они находились на белорусских полигонах, проходили там обучение, подготовку. россия вывела постепенно на свою территорию, а в рамках ротации новых не завела. Конечно, определенное количество российских военных есть на территории Беларуси, но это больше такой обслуживающий персонал к технике, которая остается на территории Беларуси, но это не ударные формирования, или же боевые подразделения, которые могут представлять нам угрозу

- добавил Демченко. 

Напомним,

В начале апреля самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что минск не хочет войны, но готовит войска к возможным боевым действиям. 

Утром 2 апреля стало известно, что вооруженные силы Беларуси начали военные учения в двух регионах, граничащих с Украиной, Литвой и Польшей. В частности они пройдут на территории Вороновского района Гродненской области.

В комментарии УНН представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал, что ситуация на границе с Беларусью остается стабильной. Украина следит за развитием ситуации, готовится к реагированию на возможные сценарии и проводит укрепление границы. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
litvaЛитва
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  34990 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  57977 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  59534 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  113452 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  114139 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  113814 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  107750 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113330 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
9 апреля 2024, 06:29  •  110154 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137963 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Новости по теме
Обстановка полностью контролируемая: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Обстановка полностью контролируемая: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

  •  12144 просмотра
россияне атаковали Одесскую область из Крыма, снова ударили ракетами по транспортно-логистической инфраструктуре - Силы обороны Юга

россияне атаковали Одесскую область из Крыма, снова ударили ракетами по транспортно-логистической инфраструктуре - Силы обороны Юга

  •  11668 просмотра
Существенного увеличения незаконного пересечения границы на данный момент нет - Демченко

Существенного увеличения незаконного пересечения границы на данный момент нет - Демченко

  •  11223 просмотра
"Видимо, на борту произошло какое-то событие": в ВМС ВСУ сообщили детали о падении вражеского Ка-27 в Крыму

"Видимо, на борту произошло какое-то событие": в ВМС ВСУ сообщили детали о падении вражеского Ка-27 в Крыму

  •  11500 просмотра
В Херсонском районе начали возвращать свет после атаки рф

В Херсонском районе начали возвращать свет после атаки рф

  •  13133 просмотра
Завтра путин и лукашенко проведут очередные переговоры по сотрудничеству беларуси и рф

Завтра путин и лукашенко проведут очередные переговоры по сотрудничеству беларуси и рф

  •  9467 просмотра
Во Франции планируют значительно сократить государственные услуги, чтобы сократить дефицит бюджета

Во Франции планируют значительно сократить государственные услуги, чтобы сократить дефицит бюджета

  •  10008 просмотра
Сиквел "Джокера" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях получил первый трейлер

Сиквел "Джокера" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях получил первый трейлер

  •  10382 просмотра
В Харьковской области и на Криворожье сегодня действуют лимиты на электроэнергию для промышленности - Укрэнерго

В Харьковской области и на Криворожье сегодня действуют лимиты на электроэнергию для промышленности - Укрэнерго

  •  12540 просмотра
Хотели вывезти из Украины комплектующие к боевым самолетам: в Кропивницком и на Полтавщине задержали двух дельцов

Хотели вывезти из Украины комплектующие к боевым самолетам: в Кропивницком и на Полтавщине задержали двух дельцов

  •  10815 просмотра

Популярные

Ллойд Остин выступил против атак на российские НПЗ

Ллойд Остин выступил против атак на российские НПЗ

  •  105070 просмотра
В Черновцах из-за атак россиян исчезнет уличное освещение

В Черновцах из-за атак россиян исчезнет уличное освещение

  •  101559 просмотра
Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения РФ

Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения РФ

  •  105196 просмотра
Зеленский прокомментировал план Трампа по окончанию войны в Украине

Зеленский прокомментировал план Трампа по окончанию войны в Украине

  •  107239 просмотра
Британские истребители Typhoon прибыли в Румынию

Британские истребители Typhoon прибыли в Румынию

  •  98299 просмотра

Публикации

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

  •  140937 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  360728 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  382016 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  440328 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  506016 просмотра

Обстановка полностью контролируемая: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Ситуация на границе с Беларусью находится под полным контролем, значительной угрозы со стороны оставшихся там российских подразделений нет, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Война •   •  12144 просмотра
Обстановка полностью контролируемая: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

россияне атаковали Одесскую область из Крыма, снова ударили ракетами по транспортно-логистической инфраструктуре - Силы обороны Юга

Российские войска нанесли очередной ракетный удар из оккупированного Крыма по объектам транспортно-логистической инфраструктуры в Одесской области, Украина.

Война •   •  11668 просмотра
россияне атаковали Одесскую область из Крыма, снова ударили ракетами по транспортно-логистической инфраструктуре - Силы обороны Юга

Существенного увеличения незаконного пересечения границы на данный момент нет - Демченко

Сейчас не наблюдается значительного увеличения количества нелегальных пересечений границы, но попытки незаконного пересечения границы продолжаются как вдоль зеленой границы, так и в пунктах пропуска, причем больше всего таких попыток зафиксировано на границах с Румынией, Молдовой и Польшей.

Общество •   •  11223 просмотра
Существенного увеличения незаконного пересечения границы на данный момент нет - Демченко

"Видимо, на борту произошло какое-то событие": в ВМС ВСУ сообщили детали о падении вражеского Ка-27 в Крыму

Во временно оккупированном Крыму падение вертолета Ка-27 произошло не только по техническим причинам, видимо, на борту произошло "какое-то событие", указали в ВМС ВСУ.

Война •   •  11500 просмотра
"Видимо, на борту произошло какое-то событие": в ВМС ВСУ сообщили детали о падении вражеского Ка-27 в Крыму

В Херсонском районе начали возвращать свет после атаки рф

Из-за российского удара по объектам критической инфраструктуры на юге Украины в Херсонской области было отключено электроснабжение, но абонентов уже начали подключать к сети.

Общество •   •  13133 просмотра
В Херсонском районе начали возвращать свет после атаки рф

Завтра путин и лукашенко проведут очередные переговоры по сотрудничеству беларуси и рф

Президент беларуси александр лукашенко посетит россию 11-12 апреля для переговоров с владимиром путиным по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

Новости Мира •   •  9467 просмотра
Завтра путин и лукашенко проведут очередные переговоры по сотрудничеству беларуси и рф

Во Франции планируют значительно сократить государственные услуги, чтобы сократить дефицит бюджета

Франция планирует значительно сократить государственные услуги, такие как медицинский транспорт и субсидии, чтобы уменьшить бюджетный дефицит в 5,5% ВВП.

Новости Мира •   •  10008 просмотра
Во Франции планируют значительно сократить государственные услуги, чтобы сократить дефицит бюджета

Сиквел "Джокера" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях получил первый трейлер

Вышел трейлер фильма "Джокер: Folie à Deux", музыкального сиквела "Джокера" с Хоакином Фениксом в главной роли и Леди Гагой в роли Харли Квинн.

Культура •   •  10382 просмотра
Сиквел "Джокера" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях получил первый трейлер

В Харьковской области и на Криворожье сегодня действуют лимиты на электроэнергию для промышленности - Укрэнерго

На Криворожье Днепропетровской области и Харьковской областях ограничено потребление электроэнергии для промышленности, а в Харькове ограничена работа электротранспорта.

Война •   •  12540 просмотра
В Харьковской области и на Криворожье сегодня действуют лимиты на электроэнергию для промышленности - Укрэнерго

Хотели вывезти из Украины комплектующие к боевым самолетам: в Кропивницком и на Полтавщине задержали двух дельцов

В Кропивницкой и Полтавской областях задержали двух мужчин за попытку незаконного вывоза за границу высокотехнологичного авиационного оборудования, в частности прицельных комплексов и запчастей к боевым самолетам и вертолетам.

Криминал и ЧП •   •  10815 просмотра
Хотели вывезти из Украины комплектующие к боевым самолетам: в Кропивницком и на Полтавщине задержали двух дельцов