Обстановка полностью контролируемая: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Обстановка на границе с белоруссией полностью контролируемая. Несмотря на то, что некоторые российские подразделения остаются на территории Беларуси, они не несут никакой угрозы. Об этом во время брифинга в среду рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

Детали

По границе с Беларусью ситуация за последнее время существенно не изменилась. Обстановка полностью контролируемая. Мы продолжаем наращивать наши оборонительные возможности и также укрепления непосредственно по линии границы в инженерном отношении. Мы понимаем, что это направление остается угрожающим, поскольку Беларусь продолжает поддерживать Россию в войне, которую страна-террорист развязала против нашего государства - сказал Демченко.

Он добавил, что на границе с Беларусью не наблюдается достаточных российских сил.

К счастью, по ту сторону границы у России нет достаточных сил, чтобы осуществить вторжение на территорию нашего государства. В который раз могу отметить, что в свое время те подразделения, которые россия россия держала на территории Беларуси, то они находились на белорусских полигонах, проходили там обучение, подготовку. россия вывела постепенно на свою территорию, а в рамках ротации новых не завела. Конечно, определенное количество российских военных есть на территории Беларуси, но это больше такой обслуживающий персонал к технике, которая остается на территории Беларуси, но это не ударные формирования, или же боевые подразделения, которые могут представлять нам угрозу - добавил Демченко.

Напомним,

В начале апреля самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что минск не хочет войны, но готовит войска к возможным боевым действиям.

Утром 2 апреля стало известно, что вооруженные силы Беларуси начали военные учения в двух регионах, граничащих с Украиной, Литвой и Польшей. В частности они пройдут на территории Вороновского района Гродненской области.

В комментарии УНН представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал, что ситуация на границе с Беларусью остается стабильной. Украина следит за развитием ситуации, готовится к реагированию на возможные сценарии и проводит укрепление границы.