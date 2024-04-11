В беларуси в СИЗО умер политзаключенный, которого обвиняли в оскорблении лукашенко

В белорусском СИЗО умер политзаключенный Александр Кулинич. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Зеркало".

Детали

По данным издания, Александр Кулинич, которого задержали после критических высказываний о режиме лукашенко, скончался 9 апреля от ишемической болезни сердца. Тело Александра Кулинича выдали родственникам. Его похоронят в день его рождения, 11 апреля, в родном городе молодечно.

Задержанный в феврале в Бресте по обвинению в оскорблении лукашенко Александр Кулинич в СИЗО ожидал суда, который должен был состояться 16 апреля. Его должны были судить по ч. 1 ст. 368 УК ("Оскорбление президента республики беларусь").

Кулинич родился 11 апреля 1972 года (ему исполнилось бы 52). Он был подполковником запаса, служил в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой брестской бригаде вдв. В последнее время работал индивидуальным предпринимателем, в соцсетях высказывался об оккупации беларуси россией и высказывал поддержу Украине.

Ранее правозащитный центр "Вясна" писал, что с мая 2022-го по февраль 2024 года в белорусских колониях умерли пять политзаключенных: Игорь Ледник, Витольд Ашурок, Николай Климович, Алесь Пушкин и Вадим Храсько. Всех их преследовали по политическим статьям, в том числе и об оскорблении лукашенко.

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