В тюрьмах Крыма почти 200 украинских политзаключенных – СМИ

В местах лишения свободы на территории Крыма находятся не менее 180 граждан Украины, которых российские власти преследуют по политическим и религиозным мотивам. Об этом на пресс-конференции "Политзаключенные Кремля: что происходит с украинцами, которых Россия удерживает за решеткой?" сообщила глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Её слова цитирует Крым.Реалии., передаёт УНН.

С началом широкомасштабного вторжения россии, Крым стал тюрьмой для наших граждан с юга. Их похищали и подвергали страшным пыткам. Первые случаи незаконного вывоза на территорию Крыма мы фиксировали уже в марте 2022 года, когда в СИЗО города Симферополя начали появляться люди с юга в ужасном состоянии. Уже летом того же года на месте появилось второе, а затем и третье СИЗО. – сообщила Скрипник.

Детали

Она также отметила, что "количество заключенных растет, но механизмов освобождения гражданских пленных, включая политических заключенных Крыма, пока нет". По убеждению Скрипник, внимания к этой теме на международном уровне недостаточно.

Напомним

Ранее в Крымскотатарском Ресурсном центре сообщали, что в российских колониях отбывают наказание 150 политзаключенных из временно оккупированного Крыма.

Дополнительно

12 января Украина отмечает День украинского политзаключенного, чтобы почтить тех, кто выступал против репрессий в ссср, и поддержать тех, кто сейчас находится в заключении в россии.