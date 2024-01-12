В тюрьмах Крыма почти 200 украинских политзаключенных – СМИ
Киев • УНН
По меньшей мере 180 украинцев содержатся по политическим мотивам в крымских центрах заключения, подвергаясь пыткам и не получая должного внимания со стороны международного сообщества.
В местах лишения свободы на территории Крыма находятся не менее 180 граждан Украины, которых российские власти преследуют по политическим и религиозным мотивам. Об этом на пресс-конференции "Политзаключенные Кремля: что происходит с украинцами, которых Россия удерживает за решеткой?" сообщила глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Её слова цитирует Крым.Реалии., передаёт УНН.
С началом широкомасштабного вторжения россии, Крым стал тюрьмой для наших граждан с юга. Их похищали и подвергали страшным пыткам. Первые случаи незаконного вывоза на территорию Крыма мы фиксировали уже в марте 2022 года, когда в СИЗО города Симферополя начали появляться люди с юга в ужасном состоянии. Уже летом того же года на месте появилось второе, а затем и третье СИЗО.
Детали
Она также отметила, что "количество заключенных растет, но механизмов освобождения гражданских пленных, включая политических заключенных Крыма, пока нет". По убеждению Скрипник, внимания к этой теме на международном уровне недостаточно.
Напомним
Ранее в Крымскотатарском Ресурсном центре сообщали, что в российских колониях отбывают наказание 150 политзаключенных из временно оккупированного Крыма.
Дополнительно
12 января Украина отмечает День украинского политзаключенного, чтобы почтить тех, кто выступал против репрессий в ссср, и поддержать тех, кто сейчас находится в заключении в россии.
В тюрьмах Крыма почти 200 украинских политзаключенных – СМИ
По меньшей мере 180 украинцев содержатся по политическим мотивам в крымских центрах заключения, подвергаясь пыткам и не получая должного внимания со стороны международного сообщества.
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