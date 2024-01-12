Сегодня День украинского политзаключенного: сколько украинских политзаключенных сейчас находятся в российских тюрьмах
Киев • УНН
Украина отмечает День украинского политзаключенного, чтобы почтить тех, кто выступал против репрессий в ссср, и поддержать тех, кто сейчас находится в заключении в россии.
Сегодня, 12 января, во многих населенных пунктах Украины проходят мероприятия посвященные Дню украинского политзаключенного, пишет УНН.
Событие установлено в честь украинских общественных и культурных деятелей, которые выступали против карательно-репрессивной машины ссср.
Во времена правления Никиты Хрущева, в период так называемой "оттепели", в Украине заявили о себе много молодых поэтов, художников, артистов, которых называли "шестидесятниками". Но довольно быстро этих людей начали преследовать органы госбезопасности ссср.
Во время премьеры фильма "Тени забытых предков" в киевском кинотеатре "Украина" 4 сентября 1965 года литературный критик Иван Дзюба со сцены, аспирант-литературовед Василий Стус и журналист Вячеслав Чорновил в зале призвали встать в знак протестов против арестов украинских интеллектуалов, которые состоялись летом 1965 года. Под письмом протеста подписалось 140 присутствующих.
А 12 января 1972 года началась самая массовая волна арестов украинских общественных деятелей. Именно тогда были арестованы все известные диссиденты Украины: Иван Светличный, Евгений Сверстюк, Василий Стус, Леонид Плющ, Зиновий Антонюк, Иван Дзюба, Вячеслав Чорновил, Михаил Осадчий, Иван Гель, Стефания Шабатура, Ирина Стасив-Калинец.
Считается, что отмечать День украинского политзаключенного в 1975 году, находясь в лагере, предложил Вячеслав Чорновил. Идею поддержала созданная в 1976 году Украинская хельсинкская группа, члены которой тоже довольно быстро попали под репрессии.
По подсчетам некоторых историков украинские правозащитники-диссиденты провели 550 лет в советских лагерях, колониях, тюрьмах и на принудительном лечении в психиатрических больницах.
День украинского политзаключенного - это дань людям, которые пошли наперекор тоталитарной системе, и не сломались в борьбе с ней. А также это день поддержки наших соотечественников, которые за свои политические взгляды сейчас находятся в российских тюрьмах.
По официальным данным, в рф сейчас сидят за решеткой около 200 украинских политзаключенных.
В российских колониях держат 150 политзаключенных из оккупированного Крыма - правозащитники27 декабрь 2023, 15:15 • 25012 просмотров
Сегодня День украинского политзаключенного: сколько украинских политзаключенных сейчас находятся в российских тюрьмах
Украина отмечает День украинского политзаключенного, чтобы почтить тех, кто выступал против репрессий в ссср, и поддержать тех, кто сейчас находится в заключении в россии.
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