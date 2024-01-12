Сьогодні День українського політв’язня: скільки українських політв’язнів нині перебувають в російських тюрмах
Київ • УНН
Україна відзначає День українського політв'язня, щоб вшанувати тих, хто виступав проти репресій в срср, і підтримати тих, хто зараз перебуває в ув'язненні в росії.
Сьогодні, 12 січня, у багатьох населених пунктах України відбуваються заходи присвячені Дню українського політв’язня, пише УНН.
Подія встановлена на честь українських громадських та культурних діячів, які виступали проти карально-репресивної машини срср.
В часи правління Микити Хрущова, в період так званої "відлиги", в Україні заявили про себе багато молодих поетів, художників, артистів, яких називали "шістдесятниками". Але досить швидко цих людей почали переслідувати органи держбезпеки срср.
Під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків" у київському кінотеатрі "Україна" 4 вересня 1965 року літературний критик Іван Дзюба зі сцени, аспірант-літературознавець Василь Стус і журналіст В'ячеслав Чорновіл в залі закликали підвестися на знак протестів проти арештів українських інтелектуалів, які відбулися влітку 1965 року. Під листом протесту підписалося 140 присутніх.
А 12 січня 1972 року розпочалася наймасовіша хвиля арештів українських громадських діячів. Саме тоді були заарештовані всі відомі дисиденти України: Іван Світличний, Євген Сверстюк, Василь Стус, Леонід Плющ, Зіновій Антонюк, Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл, Михайло Осадчий, Іван Гель, Стефанія Шабатура, Ірина Стасів-Калинець.
Вважається, що відзначати День українського політв’язня у 1975 році, перебуваючи у таборі, запропонував В’ячеслав Чорновіл. Ідею підтримала створена у 1976 році Українська гельсінська група, члени якої теж досить швидко попали під репресії.
За підрахунками деяких істориків українські правозахисники-дисиденти провели 550 років у радянських таборах, колоніях, в’язницях та на примусовому лікуванні у психіатричних лікарнях.
День українського політв’язня – це данина людям, які пішли наперекір тоталітарній системі, і не зламалися у боротьбі з нею. А також це день підтримки наших співвітчизників, які за свої політичні погляди нині перебувають у російських в’язницях.
За офіційними даними, в рф нині сидять за гратами близько 200 українських політв’язнів.
У російських колоніях тримають 150 політв'язнів з окупованого Криму - правозахисники27.12.23, 17:15 • 26582 перегляди