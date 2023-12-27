В российских колониях держат 150 политзаключенных из оккупированного Крыма - правозащитники

В российских колониях отбывают наказание 150 политзаключенных из временно оккупированного Крыма. Об этом со ссылкой на Крымскотатарский Ресурсный центр передает УНН.

Детали

Сейчас, по данным "Крымскотатарского Ресурсного Центра", 150 политзаключенных Крыма отбывают наказание в российских колониях. Всего зафиксировано 305 политических заключенных и преследуемых по уголовным "делам" за период оккупации Крыма, 205 из них - представители крымскотатарского народа

В оккупированном Крыму российские спецслужбы похитили крымского татарина

По данным КРЦ, эта категория состоит из 5 компонентов в зависимости от статуса преследуемого:

- осуждены и отбывают наказание в колонии (150, 99 - крымские татары);

- имеют ограничения или испытательный срок (34, 20 - крымские татары);

- в СИЗО (34, 25 - крымские татары);

- освобождены (54, 34 - крымские татары);

- преследуются (33, 27 - крымские татары).

Дополнение

Также в Крымскотатарском Ресурсном центре заявили, что известно о 60 погибших за период оккупации Крыма, 28 из которых - представители крымскотатарского народа.

Кроме того, есть информация о 23 жертвах насильственных исчезновений за период оккупации Крыма, 17 из которых - представители крымскотатарского народа.

Напомним,

Партизаны из движения "АТЕШ" заявили, что после удара ВСУ по десантному кораблю "Новочеркасск" в Феодосии начались облавы. В город приехали российские силовики, которые пытаются найти среди местных тех, кто навел удар на ВДК.