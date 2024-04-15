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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главной задачей отрядов будет диверсионная работа на территории Украины: в Беларуси завершилась подготовка диверсантов

Главной задачей отрядов будет диверсионная работа на территории Украины: в Беларуси завершилась подготовка диверсантов

Киев  •  УНН

15 апреля 2024, 11:51  •  12247 просмотра

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В Беларуси завершилась восьмая подготовка наемников ЧВК "Вагнера" к диверсионным операциям на территории Украины.

Восьмая подготовка наемников для войны в Украине завершилась в Беларуси, которую готовили боевики ЧВК "вагнер". Главной задачей отрядов будет диверсионная работа на территории Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В Беларуси вагнера готовят диверсантов для войны в Украине. Восьмая подготовка наемников для войны в Украине завершилась в Беларуси. По информации белорусского подполья здесь прошел боевое слаживание отряд спецназначения "гранит

- говорится в сообщении.

Отмечается, что главной задачей отрядов будет диверсионная работа на территории Украины.

В начале февраля разведка Великобритании сообщила, что в Беларуси остается меньше тысячи боевиков ЧВК "вагнер", но "это играет на руку кремлю и влияет на Украину. Вероятнее всего, это связано с тем, что режим в Беларуси пока не удовлетворяет инструкторов из "вагнера" своим уровнем оплаты за услуги, в результате большинство инструкторов не планирует оставаться в стране надолго и бегут в Африку. Там им больше платят

- добавляют в ЦНС.

Британская разведка: около тысячи наемников "вагнера" тренируют белорусских военных и силовиков4 февраля 2024, 10:58 • 32384 просмотра

Британская разведка: около тысячи наемников "вагнера" тренируют белорусских военных и силовиков

Напомним,

В Беларуси с 11 марта проходит проверка боеготовности, - в ответ на учения стран НАТО "Steadfast Defender 2024" и "Dragon-24". В рамках маневров белорусских войск задействовано несколько бригад; привлечено не менее 6000 резервистов.

Павел Башинский

Павел Башинский

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