После удара по Запорожью из-под завалов извлекли тела двух женщин
Киев • УНН
российский удар повредил рынок и частный дом в Запорожье. Погибли две женщины, ранены 4-летний мальчик и 45-летний мужчина.
После удара по Запорожью из-под завалов извлекли тела двух женщин. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин, информирует УНН.
Детали
По его словам, под удар попал один из рынков города.
В свою очередь сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил, что Четыре человека, в том числе ребенок, находились в разрушенном россиянами частном доме. Ранения получили 4-летний мальчик и 45-летний мужчина.
Напомним
Враг в ночь на субботу, 26 сентября, нанес удар по Запорожью. Возникли пожары, есть разрушения.
Россияне утром атаковали два медучреждения Запорожья, есть раненый25.09.26, 07:31 • 27334 просмотра