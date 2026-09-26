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После удара по Запорожью из-под завалов извлекли тела двух женщин

Киев • УНН

 • 1394 просмотра

российский удар повредил рынок и частный дом в Запорожье. Погибли две женщины, ранены 4-летний мальчик и 45-летний мужчина.

После удара по Запорожью из-под завалов извлекли тела двух женщин

После удара по Запорожью из-под завалов извлекли тела двух женщин. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин, информирует УНН.

Детали

По его словам, под удар попал один из рынков города.

В свою очередь сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил, что Четыре человека, в том числе ребенок, находились в разрушенном россиянами частном доме. Ранения получили 4-летний мальчик и 45-летний мужчина.

Напомним

Враг в ночь на субботу, 26 сентября, нанес удар по Запорожью. Возникли пожары, есть разрушения.

Россияне утром атаковали два медучреждения Запорожья, есть раненый25.09.26, 07:31 • 27334 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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