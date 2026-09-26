Після удару по Запоріжжю з-під завалів дістали тіла двох жінок

$44.970.1251.120.06
ukenru
04:31 • 2302 перегляди
Сенатори закликали Трампа скасувати запрошення путіна на саміт G20 - WP
03:30 • 8792 перегляди
Удар рф по Запоріжжю: двоє людей можуть перебувати під заваламиPhotoVideo
01:27 • 13918 перегляди
"Дипломатичні відносини живі": Угорщина допускає приєднання до "Карпатської вісімки"
00:56 • 14016 перегляди
Нічна атака дронів на Харків: четверо поранених і палаючі авто
25 вересня, 20:52 • 18815 перегляди
Україна перемогла Угорщину на старті Ліги націй 2026/2027Photo
25 вересня, 19:25 • 21446 перегляди
В ОП кажуть, що Трамп не пропонував Зеленському їхати до москви
25 вересня, 18:47 • 19776 перегляди
У Києві кількість постраждалих через атаки рф зросла до 59Video
25 вересня, 18:32 • 27270 перегляди
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні
25 вересня, 18:05 • 17507 перегляди
Трамп попросив Зеленського зустрітися з путіним у москві для мирних переговорів - ЗМІ
25 вересня, 16:52 • 14970 перегляди
В Україні буде посилено захист дата-центрів та інших об’єктів у сфері зв’язку - ЗеленськийPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.3м/с
75%
753мм
Популярнi новини
Без Patriot, але з наступальним озброєнням - адміністрація Трампа витратить всі 400 млн на допомогу Україні до 30 вересня25 вересня, 19:14 • 14105 перегляди
Білл Гейтс попередив про загрозу ШІ, здатного спричинити мільярд смертей25 вересня, 20:25 • 6872 перегляди
Російська атака знищила склад "Сушия" з усіма товарними запасамиPhoto25 вересня, 20:31 • 10658 перегляди
путін заявив про порушення прав російськомовних у країнах Балтії25 вересня, 21:23 • 4998 перегляди
Дата-центр Cosmonova пошкоджено внаслідок ворожої атаки25 вересня, 21:54 • 8722 перегляди
Публікації
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні25 вересня, 18:32 • 27275 перегляди
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto25 вересня, 14:29 • 38332 перегляди
Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель 25 вересня, 13:50 • 32554 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи25 вересня, 12:34 • 29286 перегляди
Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
24 вересня, 12:41 • 74275 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Андрій Сибіга
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Jay-Z більше не звинувачують у зґвалтуванні, позивачка "ніколи не зустрічалася" з репером25 вересня, 16:07 • 16195 перегляди
Тейлор Свіфт випустила Encore до свого хітового альбому ShowgirlVideo25 вересня, 14:09 • 23815 перегляди
Кейт Мосс повторила свій культовий образ із Glastonbury через 21 рікPhoto25 вересня, 12:40 • 26824 перегляди
Глави SpaceX, Apple, Nvidia та ШІ-гігантів приєдналися до вечері Трампа і СіPhotoVideo25 вересня, 07:16 • 39113 перегляди
Усик кардинально змінив імідж перед річницею весілляVideo24 вересня, 20:00 • 36881 перегляди
Актуальне
Техніка
The Washington Post
Дипломатка
Соціальна мережа
Forbes

Після удару по Запоріжжю з-під завалів дістали тіла двох жінок

Київ • УНН

 • 646 перегляди

російський удар пошкодив ринок і приватний будинок у Запоріжжі. Загинули дві жінки, поранено 4-річного хлопчика та 45-річного чоловіка.

Після удару по Запоріжжю з-під завалів дістали тіла двох жінок

Після удару по Запоріжжю з-під завалів дістали тіла двох жінок. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує УНН.

Деталі

За його словами, під удар потрапив один із ринків міста.

У свою чергу співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що Чотири людини, в тому числі дитина перебували у зруйнованому росіянами приватному будинку.Поранень дістали 4-річний хлопчик та 45-річний чоловік.

Нагадаємо

Ворог у ніч на суботу, 26 вересня, завдав удару по Запоріжжю. Виникли пожежі, є руйнування.

росіяни вранці атакували два медзаклади Запоріжжя, є поранений25.09.26, 07:31 • 27316 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Запоріжжя