Після удару по Запоріжжю з-під завалів дістали тіла двох жінок
Київ • УНН
російський удар пошкодив ринок і приватний будинок у Запоріжжі. Загинули дві жінки, поранено 4-річного хлопчика та 45-річного чоловіка.
Після удару по Запоріжжю з-під завалів дістали тіла двох жінок. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує УНН.
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За його словами, під удар потрапив один із ринків міста.
У свою чергу співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що Чотири людини, в тому числі дитина перебували у зруйнованому росіянами приватному будинку.Поранень дістали 4-річний хлопчик та 45-річний чоловік.
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