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После тревоги или обстрелов не стоит начинать утро в школе с контрольной — в МОН подготовили рекомендации для педагогов

Киев • УНН

 • 606 просмотра

После тревог учителям советуют начинать день со слов поддержки. Стресс может ухудшать концентрацию, память и способность детей учиться.

После тревоги или обстрелов не стоит начинать утро в школе с контрольной — в МОН подготовили рекомендации для педагогов

После ночи с воздушными тревогами учителям рекомендуют не начинать учебный день с контрольных работ, а во время занятий учитывать, что из-за стресса детям может быть сложнее концентрироваться и запоминать информацию. Министерство образования и науки напомнило о практическом пособии, подготовленном совместно с детским и семейным психологом Светланой Ройз, по поддержке школьников, переживших травматический опыт вследствие войны, передает УНН.

Детали

Пособие "Травмачувствительность в школе" содержит рекомендации для педагогов о том, как распознавать тревожные сигналы в поведении детей, реагировать на эмоциональные проявления и организовывать обучение так, чтобы оно оставалось посильным и психологически безопасным.

В частности, если ребенок во время урока расплакался, педагогам советуют не привлекать к нему лишнего внимания всего класса. Вместо этого можно провести для всех учеников короткую разминку или стабилизационное упражнение, а позже отдельно и деликатно поговорить с ребенком и выяснить причину его состояния.

Педагогам также рекомендуют учитывать, что длительный стресс может влиять на память, концентрацию внимания и способность обрабатывать большие объемы информации.

Поэтому учебный материал советуют подавать небольшими частями, чаще менять виды деятельности, делать паузы и начинать со знакомых или относительно простых заданий.

Отдельно подчеркивается важность обучения после сложных ночей с воздушными тревогами и российскими атаками.

После тревоги или обстрелов утро в школе рекомендуют начинать со слов поддержки, а не с контрольной работы или тестирования. У детей после пережитого стресса могут наблюдаться как заторможенность и усталость, так и повышенная активность, раздражительность или агрессивность.

В рекомендациях отмечается, что необычное поведение ребенка не всегда свидетельствует о нежелании учиться или нарушении дисциплины. Например, постоянное движение, раскачивание на стуле или предмет в руках в некоторых случаях могут помогать ребенку концентрироваться.

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Каких практик советуют избегать

Особое внимание педагогов обращают на возможные триггеры, способные напомнить ребенку о пережитых обстрелах или других травматических событиях.

В частности, без необходимости не рекомендуют использовать упражнения, во время которых нужно закрывать глаза. Для ребенка, пережившего травматический опыт, это может ассоциироваться с потерей контроля над ситуацией.

Также следует избегать неожиданных физических прикосновений. Перед тем как обнять ребенка или взять его за руку, советуют получить его согласие.

Во время школьных праздников и мероприятий не рекомендуют использовать петарды, хлопушки, воздушные шарики, которые могут внезапно лопнуть, и другие эффекты с резкими звуками. Если таких звуков невозможно избежать, детей необходимо заранее предупредить.

Осторожности требуют также видео и учебные материалы о войне. Педагогам советуют предварительно проверять, нет ли в них кадров погибших, крови, звуков взрывов или сирен.

Агрессия и буллинг

В пособии отдельно говорится об агрессивном поведении детей. Педагогам предлагают не ограничиваться только запретами или наказаниями, а пытаться понять причины поведения ребенка и помочь ему восстановить ощущение безопасности и взаимодействия с окружающими. Для этого рекомендуют использовать совместные проекты, волонтерскую деятельность, театр, музыку и другие групповые активности.

В пособии также акцентируется, что оценивание может становиться дополнительным источником стресса. Согласно данным опроса "Одним словом", проведенного при участии более 50 тысяч детей, школьники называли оценки среди факторов стресса наряду с воздушными тревогами и взрывами.

Контекст 

Практическое пособие "Травмачувствительность в школе" МОН и Светлана Ройз впервые представили в ноябре 2024 года в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?".

В августе 2025 года рекомендации по травмачувствительной образовательной среде были дополнены.

В частности, школам советовали создавать "уголки тишины", уменьшать визуальный и звуковой шум, использовать более мягкие сигналы школьных звонков и обеспечивать детям доступ к воде и достаточное время для приема пищи.

В июле 2026 года Кабинет министров утвердил Концепцию развития психологической службы в системе образования до 2030 года. Документ предусматривает создание психологически безопасной образовательной среды, раннее выявление эмоциональных проблем у детей и многоуровневую систему психологической помощи в учреждениях образования.

Напомним

Ранее детский психолог объяснила, как справляться с трудностями во время адаптации первоклассников к школе.

Александра Василенко

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