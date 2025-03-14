Португалия отказалась от американских истребителей F-35

Португалия исключила возможность замены своих американских истребителей F-16 на более современные F-35. Таким образом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потерял шанс заключить потенциально прибыльную сделку по продаже оружия, сообщает УНН со ссылкой на Рolitico.

В разговоре с представителями португальской прессы у Мело спросили, будет ли выполнять правительство рекомендацию Военно-воздушных сил страны относительно приобретения истребителей Lockheed Martin F-35.

Мы не можем игнорировать геополитическую среду в нашем выборе. Недавняя позиция Соединенных Штатов в контексте НАТО должна заставить нас подумать о лучших вариантах, потому что предсказуемость наших союзников является большим преимуществом, которое следует учитывать - отметил министр обороны Португалии Нуну Мело.

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Мело также подчеркнул, что есть риск, что США наложат "ограничения на использование, техническое обслуживание, компоненты и все, что имеет отношение к тому, чтобы самолеты были в рабочем состоянии и использовались во всех типах сценариев".

Также Мело добавил, что есть несколько вариантов, которые "необходимо рассмотреть, особенно в контексте европейского производства".

Дополнение

В Германии обеспокоены, что президент США Дональд Трамп может отключить поддержку истребителей F-35. Опасения возникли на фоне того, что США прекратили поставки оружия и разведданных Украине.

В 2024 году экспорт военного оборудования из Швеции достиг наивысшего уровня в истории, составив 2,9 миллиарда долларов США, поскольку вторжение россии в Украину продолжает вызывать глобальные опасения по поводу безопасности.