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Швеція встановила рекорд з експорту військового обладнання через війну в Україні

Київ • УНН

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Експорт військового обладнання Швеції досяг історичного максимуму в 29 млрд крон у 2024 році. ОАЕ, США та Бразилія стали найбільшими імпортерами, а допомога Україні подвоїлася.

Швеція встановила рекорд з експорту військового обладнання через війну в Україні

У 2024 році експорт військового обладнання з Швеції досяг найвищого рівня в історії, склавши 29 мільярдів крон (2,9 мільярда доларів США), оскільки вторгнення росії в Україну продовжує викликати глобальні побоювання щодо безпеки. Про це повідомляє Bloomberg , пише УНН.

Деталі

Згідно з даними, зібраними Інспекторатом стратегічних продуктів, вартість експорту оборонних матеріалів зросла на 63% порівняно з 2023 роком.

Ми чітко бачимо, як погіршення безпекової ситуації впливає на експорт військового обладнання

- заявив генеральний директор Інспекторату стратегічних продуктів Карл Йохан Вісландер у своїй заяві в понеділок.

Більше 70% експорту припало на 39 країн, які мають з Швецією партнерські відносини в галузі оборони та безпекової політики. Об'єднані Арабські Емірати очолили список найбільших отримувачів, за ними йдуть США та Бразилія, за даними інспекторату.

Зокрема, для України вдвічі збільшилася кількість дозволів на державну допомогу від Швеції та на продажі продукції шведської оборонної промисловості.

Шведська компанія Saab AB, яка виробляє винищувачі Gripen, системи раннього попередження Globaleye та підводні човни, стала одним з основних бенефіціарів зростання глобального попиту на військове обладнання.

Аналітики Bloomberg Intelligence прогнозують, що дохід компанії може зрости на 18% щорічно до 2027 року, а її прибутки зростатимуть ще швидше. Акції компанії виросли на 55% з початку року на фоні загального зростання цін на європейські оборонні акції.

Швеція збільшить військову допомогу Україні та анонсувала подальші обмеження прибутків рф від нафти24.02.25, 13:29 • 25458 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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