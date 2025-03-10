Швеция установила рекорд по экспорту военного оборудования из-за войны в Украине
Киев • УНН
Экспорт военного оборудования Швеции достиг исторического максимума в 29 миллиардов крон в 2024 году. ОАЭ, США и Бразилия стали крупнейшими импортерами, а помощь Украине удвоилась.
В 2024 году экспорт военного оборудования из Швеции достиг рекордного уровня в истории, составив 29 миллиардов крон (2,9 миллиарда долларов США), поскольку вторжение россии в Украину продолжает вызывать глобальные опасения по поводу безопасности. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Согласно данным, собранным Инспекторатом стратегических продуктов, стоимость экспорта оборонных материалов увеличилась на 63% по сравнению с 2023 годом.
Мы четко видим, как ухудшение ситуации с безопасностью влияет на экспорт военного оборудования
Более 70% экспорта пришло на 39 стран, которые имеют с Швецией партнерские отношения в области обороны и безопасности. Объединенные Арабские Эмираты возглавили список крупнейших получателей, за ними следуют США и Бразилия, согласно данным инспектората.
В частности, для Украины вдвое увеличилось количество разрешений на государственную помощь от Швеции и на продажи продукции шведской оборонной промышленности.
Шведская компания Saab AB, производящая истребители Gripen, системы раннего предупреждения Globaleye и подводные лодки, стала одним из основных бенефициаров роста глобального спроса на военное оборудование.
Аналитики Bloomberg Intelligence прогнозируют, что доход компании может вырасти на 18% ежегодно до 2027 года, а ее прибыли будут расти еще быстрее. Акции компании выросли на 55% с начала года на фоне общего роста цен на европейские оборонные акции.
Швеция увеличит военную помощь Украине и анонсировала дальнейшие ограничения доходов рф от нефти24.02.25, 13:29 • 25456 просмотров