Швеция увеличит военную помощь Украине и анонсировала дальнейшие ограничения доходов рф от нефти
Киев • УНН
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон анонсировал увеличение военной помощи Украине после недавнего пакета в €100 млн на ПВО. Швеция также планирует ограничить доходы РФ от экспорта нефти.
Швеция будет увеличивать военную помощь Украине и уже работает над следующим пакетом. Также страна планирует ограничивать доходы России от экспорта нефти. Об этом заявил Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время выступления на пленарном заседании «Поддерживай Украину», передает корреспондент УНН.
Как отметила Метте (Премьер-министр Дании Фредериксен - ред.), мы должны взять на себя важную задачу, и Швеция будет делать свою часть общей задачи. Во-первых, мы увеличим военную помощь Украине. В начале этого месяца мы объявили о самом большом военном пакете помощи, и мы будем еще выделять 100 млн евро на средства ПВО. Мы уже работаем над следующим пакетом военной помощи для Украины
Он также заявил, что Швеция работает над дальнейшим увеличением цены агрессии против Украины для России.
«Во-вторых, мы работаем над дальнейшим увеличением цены этой агрессии для России. Мы будем ограничивать доходы России от экспорта нефти, а также другие доходы», - заявил Кристерссон.
Дополнение
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время визита в Киев объявил о выделении 100 млн евро на поддержку противовоздушной обороны Украины.
30 января Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи почти на $1,2 млрд.