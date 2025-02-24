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Швеция увеличит военную помощь Украине и анонсировала дальнейшие ограничения доходов рф от нефти

Швеция увеличит военную помощь Украине и анонсировала дальнейшие ограничения доходов рф от нефти

Киев  •  УНН

 • 8244 просмотра

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон анонсировал увеличение военной помощи Украине после недавнего пакета в €100 млн на ПВО. Швеция также планирует ограничить доходы РФ от экспорта нефти.

Швеция будет увеличивать военную помощь Украине и уже работает над следующим пакетом. Также страна планирует ограничивать доходы России от экспорта нефти. Об этом заявил Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время выступления на пленарном заседании «Поддерживай Украину», передает корреспондент УНН.

Как отметила Метте (Премьер-министр Дании Фредериксен - ред.), мы должны взять на себя важную задачу, и Швеция будет делать свою часть общей задачи. Во-первых, мы увеличим военную помощь Украине. В начале этого месяца мы объявили о самом большом военном пакете помощи, и мы будем еще выделять 100 млн евро на средства ПВО. Мы уже работаем над следующим пакетом военной помощи для Украины

- сказал Кристерссон.

Он также заявил, что Швеция работает над дальнейшим увеличением цены агрессии против Украины для России.

«Во-вторых, мы работаем над дальнейшим увеличением цены этой агрессии для России. Мы будем ограничивать доходы России от экспорта нефти, а также другие доходы», - заявил Кристерссон.

Дополнение

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время визита в Киев объявил о выделении 100 млн евро на поддержку противовоздушной обороны Украины. 

30 января Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи почти на $1,2 млрд.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономикаполитика
mette-frederiksenМетте Фредериксен
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