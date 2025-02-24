Швеція збільшить військову допомогу Україні та анонсувала подальші обмеження прибутків рф від нафти

Швеція буде збільшувати військову допомогу Україні і вже працює над наступним пакетом. Також країна планує обмежувати прибутки росії від експорту нафти. Про це заявив Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час виступу на пленарному засіданні "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

Як зазначила Метте (Прем'єр-міністр Данії Фредеріксен - ред.), ми маємо взяти на себе важливе завдання, і Швеція буде робити свою частину загального завдання. По-перше, ми збільшимо військову допомогу Україні. На початку цього місяця ми оголосили про найбільший військовий пакет допомоги, і ми будемо ще виділяти 100 млн євро на засоби ППО. Ми вже працюємо над наступним пакетом військової допомоги для України - сказав Крістерссон.

Він також заявив, що Швеція працює над подальшим збільшенням ціни агресії проти України для росії.

"По-друге, ми працюємо над подальшим збільшенням ціни цієї агресії для росії. Ми будемо обмежувати прибутки росії від експорту нафти, а також інші прибутки", - заявив Крістерссон.

Доповнення

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час візиту до Києва оголосив про виділення 100 млн євро на підтримку протиповітряної оборони України.

30 січня Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги майже на $1,2 млрд (1,21 млрд євро).

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення Швеція надала допомогу на 5,6 млрд дол. (5,55 млрд євро).

Згідно з угодою про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Швецією, Швеція надасть Україні військову допомогу на загальну суму 75 мільярдів шведських крон (приблизно 6,5 млрд євро) протягом трирічного періоду 2024-2026 років.

У 2022 та 2023 роках Швеція надала Україні допомогу на загальну суму близько 30 мільярдів шведських крон (приблизно 2,6 млрд євро), з яких близько 23 мільярдів шведських крон (близько 2 млрд євро) становила військова допомога. З 2022 року Швеція надала Україні понад 7 мільярдів шведських крон (близько 600 млн євро) як допомогу для розвитку та фінансову допомогу.

Загальна сума шведської допомоги на п’ятирічний період 2022-2026 років становитиме щонайменше 105 мільярдів шведських крон (понад 9 млрд євро), у якій військова допомога становитиме 98 мільярдів шведських крон (8,5 млрд євро).