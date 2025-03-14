Португалія відмовилася від американських винищувачів F-35
Київ • УНН
Міністр оборони Португалії заявив про відмову від американських F-35 через непередбачуваність політики США в НАТО. Існують побоювання щодо обмежень на використання та обслуговування літаків.
Португалія виключила можливість заміни своїх американських винищувачів F-16 на більш сучасні F-35. Таким чином президент Сполучених Штатів Дональд Трамп втратив шанс укласти потенційно прибуткову угоду з продажу зброї, повідомляє УНН із посиланням на Рolitico.
У розмові з представниками португальської преси у Мело запитали, чи виконуватиме уряд рекомендацію Військово-повітряних сил країни щодо придбання винищувачів Lockheed Martin F-35.
Ми не можемо ігнорувати геополітичне середовище в нашому виборі. Нещодавня позиція Сполучених Штатів у контексті НАТО повинна змусити нас подумати про найкращі варіанти, тому що передбачуваність наших союзників є більшою перевагою, яку слід брати до уваги
У США винищувачі перехопили літак біля резиденції Трампа Мар-а-Лаго10.03.25, 14:00 • 20605 переглядiв
Мело також наголосив, що є ризик, що США накладуть "обмеження на використання, технічне обслуговування, компоненти та все, що має відношення до того, щоб літаки були в робочому стані та використовувалися в усіх типах сценаріїв".
Також Мело додав, що є декілька варіантів, які "необхідно розглянути, особливо в контексті європейського виробництва".
Доповнення
У Німеччини стурбовані, що президент США Дональд Трамп може відключити підтримку винищувачів F-35. Побоювання виникли на тлі того, що США припинили постачання зброї та розвідданих Україні.
У 2024 році експорт військового обладнання з Швеції досяг найвищого рівня в історії, склавши 2,9 мільярда доларів США, оскільки вторгнення росії в Україну продовжує викликати глобальні побоювання щодо безпеки.