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Португалія відмовилася від американських винищувачів F-35

Київ • УНН

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Міністр оборони Португалії заявив про відмову від американських F-35 через непередбачуваність політики США в НАТО. Існують побоювання щодо обмежень на використання та обслуговування літаків.

Португалія відмовилася від американських винищувачів F-35

Португалія виключила можливість заміни своїх американських винищувачів F-16 на більш сучасні F-35. Таким чином президент Сполучених Штатів Дональд Трамп втратив шанс укласти потенційно прибуткову угоду з продажу зброї, повідомляє УНН із посиланням на Рolitico.

У розмові з представниками португальської преси у Мело запитали, чи виконуватиме уряд рекомендацію Військово-повітряних сил країни щодо придбання винищувачів Lockheed Martin F-35.

Ми не можемо ігнорувати геополітичне середовище в нашому виборі. Нещодавня позиція Сполучених Штатів у контексті НАТО повинна змусити нас подумати про найкращі варіанти, тому що передбачуваність наших союзників є більшою перевагою, яку слід брати до уваги

- зазначив міністр оборони Португалії Нуну Мело.

У США винищувачі перехопили літак біля резиденції Трампа Мар-а-Лаго10.03.25, 14:00 • 20605 переглядiв

Мело також наголосив, що є ризик, що США накладуть "обмеження на використання, технічне обслуговування, компоненти та все, що має відношення до того, щоб літаки були в робочому стані та використовувалися в усіх типах сценаріїв".

Також Мело додав, що є декілька варіантів, які "необхідно розглянути, особливо в контексті європейського виробництва".

Доповнення

У Німеччини стурбовані, що президент США Дональд Трамп може відключити підтримку винищувачів F-35. Побоювання виникли на тлі того, що США припинили постачання зброї та розвідданих Україні.

У 2024 році експорт військового обладнання з Швеції досяг найвищого рівня в історії, склавши 2,9 мільярда доларів США, оскільки вторгнення росії в Україну продовжує викликати глобальні побоювання щодо безпеки.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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