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У США винищувачі перехопили літак біля резиденції Трампа Мар-а-Лаго

Київ • УНН

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ВПС США перехопили цивільний літак у забороненій зоні біля будинку Дональда Трампа у Флориді. Це вже 20-й подібний інцидент з моменту вступу президента на посаду.

У США винищувачі перехопили літак біля резиденції Трампа Мар-а-Лаго

У США винищувачі ВПС у неділю перехопили цивільний літак, який летів у тимчасово обмеженому повітряному просторі поблизу будинку Дональда Трампа у Флориді, у результаті чого кількість порушень перевищила 20 з моменту вступу президента США на посаду 20 січня, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) заявило в заяві, що в недільний інцидент, який стався, коли Трамп закінчував гру в гольф на своєму полі для гольфу в Вест-Палм-Біч, F-16 використали сигнальні ракети, щоб привернути увагу цивільного пілота. Реактивні літаки також здійснили перехоплення в суботу вранці, невдовзі після того, як Трамп прибув на поле зі свого приватного клубу та резиденції Мар-а-Лаго.

За словами офіційних осіб, вторгнення в повітряний простір у сильно перевантаженому повітряному просторі південної Флориди спричинили перехоплення винищувачів, але не змінили розклад Трампа та не вплинули на його безпеку. NORAD каже, що сигнальні ракети, можливо, було видно з землі, але вони швидко згоряють і не становлять небезпеки.

Доповнення

Федеральні чиновники зберігають постійне обмеження на польоти над клубом Трампа, яке поширюється на радіус 30 морських миль, коли президент США перебуває в резиденції.

Порушення та перехоплення є відносно звичним явищем, але NORAD б’є тривогу через частоту вторгнень з моменту інавгурації Трампа, кажучи, що відреагувало на понад 20 інцидентів і звинувачує цивільних пілотів у недотриманні правил, які вимагають від них перевірити наявність обмежень у повітряному просторі перед зльотом.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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