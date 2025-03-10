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В США истребители перехватили самолет возле резиденции Трампа Мар-а-Лаго

Киев • УНН

 • 20601 просмотра

ВВС США перехватили гражданский самолет в запрещенной зоне возле дома Дональда Трампа во Флориде. Это уже 20-й подобный инцидент с момента вступления президента в должность.

В США истребители перехватили самолет возле резиденции Трампа Мар-а-Лаго

В США истребители ВВС в воскресенье перехватили гражданский самолет, который летел во временно ограниченном воздушном пространстве рядом с домом Дональда Трампа во Флориде, в результате чего количество нарушений превысило 20 с момента вступления президента США в должность 20 января, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило в своем заявлении, что в воскресном инциденте, который произошел, когда Трамп заканчивал игру в гольф на своем поле для гольфа в Вест-Палм-Бич, F-16 использовали сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание гражданского пилота. Реактивные самолеты также осуществили перехват в субботу утром, вскоре после того, как Трамп прибыл на поле из своего частного клуба и резиденции Мар-а-Лаго.

По словам официальных лиц, вторжение в воздушное пространство в сильно перегруженном воздушном пространстве южной Флориды вызвало перехват истребителей, но не изменило расписание Трампа и не повлияло на его безопасность. NORAD говорит, что сигнальные ракеты, возможно, были видны с земли, но они быстро сгорают и не представляют опасности.

Дополнение

Федеральные чиновники сохраняют постоянное ограничение на полеты над клубом Трампа, которое распространяется на радиус 30 морских миль, когда президент США находится в резиденции.

Нарушения и перехваты являются относительно обычным явлением, но NORAD бьет тревогу из-за частоты вторжений с момента инаугурации Трампа, говоря, что отреагировало на более чем 20 инцидентов и обвиняет гражданских пилотов в несоблюдении правил, которые требуют от них проверить наличие ограничений в воздушном пространстве перед вылетом.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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